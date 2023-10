Doch Stammzuschauer müssen sich offenbar auf eine große Veränderung einstellen. Florian Silbereisen begeistert seit Jahren Schlagerfans mit seinen Shows und lockt regelmäßig in der ARD ein Millionenpublikum vor die TV-Geräte.

Medienbericht: MDR will Silbereisen-Shows streichen

Wie die Mitteldeutsche Zeitung berichtet, will der MDR ab dem kommenden Jahr alle Shows von Florian Silbereisen streichen. Demnach fallen nur die Sendungen aus, die ausschließlich im MDR gezeigt werden. Dazu zählen die Formate „Schlager des Sommers“ und „Schlager des Jahres“, die Silbereisen seit 2016 präsentiert. Der Zeitung liegen offenbar interne Dokumente vor. Die Shows, die in der ARD ausgestrahlt werden, seien nicht von der Maßnahme betroffen. Demnach fallen nur die Sendungen aus, die ausschließlich im MDR gezeigt werden., die Silbereisen seit 2016 präsentiert. Der Zeitung liegen offenbar interne Dokumente vor.

MDR enttäuscht mit Statement

Was sagt der MDR zu dem Bericht? Die Südwest Presse hat nachgefragt. Zur Personalie Silbereisen heißt es: „Hierzu befindet sich der MDR derzeit in Gesprächen.“ Ein Sprecher des Senders erklärt: „Wie jedes Jahr wird derzeit der Wirtschaftsplan für das kommende Jahr aufgestellt. In diesem Zusammenhang wird auch wie üblich über verschiedene einzelne Maßnahmen und Anpassungen im programmlichen Angebot unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beraten. Es ist ein ganz normaler Prozess in einem Medienunternehmen, dass Angebote wegfallen und neue hinzukommen.“