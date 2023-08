Am Samstag ab 20:15 Uhr präsentiert Florian Silbereisen seine „Schlagerstrandparty“ im Ersten. Die 80er-Jahre-Show aus Gelsenkirchen verspricht beste Unterhaltung. Mit dabei sind unter anderem Roland Kaiser, Matthias Reim, Thomas Anders, Beatrice Egli, Nik Kershaw, Paul Young und Andy Borg. Jürgen Drews wird sogar sein TV-Comeback geben. Die 80er-Jahre-Show aus Gelsenkirchen verspricht beste Unterhaltung. Mit dabei sind unter anderem

Silbereisen-Shows sind ein Zuschauermagnet

Die Schlagershows von Florian Silbereisen bescheren dem Ersten regelmäßig Einschaltquoten in Millionenhöhe. Im Juli schalteten gut vier Millionen Zuschauer das „Schlagerbooom Open Air“ aus Kitzbühel ein. Ob Florian Silbereisen an diesem Samstag diese Quote toppen kann, ist fraglich. Das Konkurrenzprogramm zur Primetime kann sich am 12. August sehen lassen ...

Zur Primetime: Konkurrenz für die ARD

Ab 20:05 Uhr überträgt der Sender den DFL-Supercup zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig. RTL zeigt ab 20:15 Uhr die Trampolin-Show „Big Bounce“, ProSieben will mit „Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt“ punkten und Sat.1 lockt mit Fußball.

Feiert Harry Kane am Samstag sein Bayern-Debüt?

Das Spiel könnte für viel Aufmerksamkeit sorgen: Möglicherweise wird Bayerns Neuzugang Harry Kane im Kader stehen, sofern der Transfer am Freitag über die Bühne geht. FCB-Coach Thomas Tuchel hat einen spontanen Einsatz des englischen Superstars nicht ausgeschlossen: „Es ist alles möglich“.

Sat.1 hat Erfolg mit Fußball

Das erste Spiel der Bayern mit Harry Kane könnte Sat.1 eine Top-Quote bescheren und vielleicht Zuschauer aus Florian Silbereisens „Schlagerstrandparty“ dazugewinnen. 6,6 Millionen Menschen schauten im vergangenen Jahr den Supercup auf Sat.1. Wird diese Quote am Samstag getoppt?