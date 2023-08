Bereits zum 15. Mal steigt am Donnerstag, den 24. August 2023, der Firmenlauf Bonn und feiert damit ein kleines Jubiläum. Der beliebte Laufwettbewerb richtet sich gezielt an Unternehmen, die mit ihren Teams teilnehmen und den Tag zur wohl größten Betriebsfeier Deutschlands machen.

Auf der Strecke entlang der einstigen Bundesgartenschau soll vor allem der Spaß am Sport im Vordergrund stehen, frei nach dem Motto: Laufen, feiern, lachen. Über 10.000 Läuferinnen und Läufer werden auch dieses Jahr wieder erwartet.

Start, Zeitplan, Strecke, Anmeldung & Sperrungen – Alles zum Firmenlauf Bonn 2023 im Überblick.

Firmenlauf Bonn 2023: Start, Uhrzeit und Zeitplan

Der Zeitplan beim Firmenlauf Bonn 2023 im Überblick:

16.00 Uhr: Beginn Rahmenprogramm

Beginn Rahmenprogramm 17.40 Uhr: Startaufstellung

Startaufstellung 17.45 Uhr: Warm-Up

Warm-Up 18.00 Uhr: Start in freier Aufstellung

Start in freier Aufstellung 19.45 Uhr: Siegerehrung und anschließende Party mit Musik von DJ Viru bis 22 Uhr

Siegerehrung und anschließende Party mit Musik von DJ Viru bis 22 Uhr 23.00 Uhr: Ende der Veranstaltung

Firmenlauf Bonn 2023 Zeitplan: Die Strecke im Überblick

Die Teilnehmer beim Firmenlauf Bonn können wieder das einzigartige Central-Park-Gefühl erleben. Denn der traditionelle Firmenlauf führt durch das Gelände der ehemaligen Bundesgartenschau in der Rheinaue Bonn. Die Strecke ist ausschließlich verkehrsfrei und größtenteils asphaltiert, mit gelegentlichem Schotter oder Grasweg.

Die Laufstrecke erstreckt sich über eine GPS-vermessene Distanz von 5,7 Kilometern und weist 23 Höhenmeter auf. Etwa in der Mitte der Strecke sowie im Zielbereich gibt es jeweils Verpflegungsstationen.

Bei dem beliebten Laufevent soll vor allem der Spaß am Sport im Vordergrund stehen.

© Foto: Boris Roessler/dpa

Firmenlauf Bonn 2023: Anmeldung und Startgebühren

Die Startgebühren richten sich nach dem Zeitpunkt der Anmeldung. Wer sein Team beispielsweise bis zum 1. Mai angemeldet hat, spart pro Läufer bis zu 10 Euro. Anmeldungen zu späteren Zeitpunkten werden jeweils teurer. Wer sich kurzentschlossen jetzt noch anmelden möchte, kann dies nur noch am Lauftag zu einem Preis von 30 Euro pro Läufer tun.

Die Startgebühren im Überblick:

Anmeldung bis zum 1. Mai 2023: 20 Euro/Teilnehmer

Anmeldung bis zum 1. Juli 2023: 22 Euro/Teilnehmer

Anmeldung bis zum 13. August 2023: 25 Euro/Teilnehmer

Nachmeldung am Lauftag: 30 Euro/Teilnehmer

Eine Online-Anmeldung ist inzwischen nicht mehr möglich. Es ist jedoch möglich, sich am Veranstaltungstag vor Ort anzumelden.

Verkehr: Keine Straßensperrungen durch den Firmenlauf Bonn 2023

Für alle Verkehrsteilnehmer gibt es gute Nachrichten: Durch den Firmenlauf Bonn müssen keine Straßen in und rund um die Stadt gesperrt werden. Da sich die Strecke in der Rheinaue Bonn befindet und ausschließlich verkehrsfrei ist, gibt es am Tag des Firmenlaufs keine Straßensperrungen in Bonn.