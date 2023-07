Vom 6. bis zum 9. Juli 2023 kämpfen die Athletinnen und Athleten bei den Finals 2023 Rhein-Ruhr um deutsche Meistertitel. In 18 Sportarten werden insgesamt 129 Meistertitel vergeben. Der Großteil der diesjährigen Finals 2023 findet in Duisburg und Düsseldorf statt. Die Austragungsorte der Deutschen Meisterschaften sind für das Schwimmen Berlin und für die Leichtathletik Kassel.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um die Finals 2023 Rhein-Ruhr und die Übertragung im TV und Stream.

Finals 2023 Rhein-Ruhr: Das sind die Sportarten

Insgesamt finden Wettkämpfe in 18 Sportarten statt, dabei werden 129 deutsche Meistertitel vergeben. In diesem Jahr feiern zwei Sportarten ihre Premiere, Breaking und BMX sind neu in dem Programm der Finals 2023. Im Breaking werden sowohl Wettkämpfe für weibliche und männliche Athleten als auch für Mädchen und Jungen angeboten.

Im Folgenden haben wir für euch einen Überblick der Sportarten bei den Finals 2023 Rhein-Ruhr:

Breaking

BMX

3x3 Basketball

Bogenschießen

Gerätturnen

Judo

Karate

Klettern

Kanu

Kanu-Polo

Rhythmische Sportgymnastik

Taekwondo

Stand-up-Paddling

Tischtennis

Trampolinturnen

Triathlon

Leichtathletik

Schwimmen

Die Sporarten BMX und Breaking feiern ihre Premiere bei den Finals 2023 Rhein-Ruhr.

© Foto: Mickael Chavet/dpa

Zeitplan: Alle Termine der Finals 2023 Rhein-Ruhr im Überblick

Ein Zeitplan mit allen Sportarten der Finals 2023 Rhein-Ruhr im Überblick:

Donnerstag, den 6. Juli 2023

Karate

Kanu-Polo

Stabhochsprung

Geräteturnen

Schwimmen

Rhythmische Sportgymnastik

Freitag, den 7. Juli 2023

Rhythmische Sportgymnastik

Taekwondo

Klettern

BMX

Kanu-Polo

3x3 Basketball

Geräteturnen

Schwimmen

Stabhochsprung

Triathlon

Breaking

Samstag, den 8. Juli 2023

Rhythmische Sportgymnastik

Judo

Kanu

Stand-Up-Paddling

BMX

Klettern

Triathlon

3x3 Basketball

Bogensport

Breaking

Geräteturnen

Schwimmen

Sonntag, den 9. Juli 2023

Kanu

BMX

Stand-Up-Paddling

3x3 Basketball

Triathlon

Klettern

Geräteturnen

Tischtennis

Breaking

Bogensport

Trampolinturnen

Schwimmen

Finals 2023 Rhein-Ruhr: Welche Sportarten gibt es wo zu sehen?

Duisburg, Düsseldorf, Berlin und Kassel sind die Austragungsorte der Finals 2023 Rhein-Ruhr. Am Innenhafen in Duisburg können die Zuschauer Entscheidungen über die deutsche Meisterschaft im Kanu, Kanu-Polo und Stand-Up-Paddling verfolgen. Im Landschaftspark Duisburg-Nord wird der deutsche Meister in den Sportarten BMX, Breaking und Klettern ermittelt. Die Stadt Düsseldorf wird Gastgeber der deutschen Meisterschaften in den Sportarten 3x3 Basketball, Bogensport, Gerätturnen, Judo, Karate, Rhythmische Sportgymnastik, Stabhochsprung, Taekwondo, Tischtennis, Trampolinturnen und Triathlon sein. Eine besondere Inszenierung erwartet die Teilnehmer und Zuschauer beim Triathlon und Bogensport, da der Medienhafen spektakulär in eine Sportstätte umgewandelt wird und der Zieleinlauf des Triathlons auf der Landtagswiese stattfinden wird.

Gleich in der Nähe, auf dem Burgplatz, werden die deutschen Meisterschaften im 3x3 Basketball ausgetragen, während am Rheinufer die besten Stabhochspringerinnen und Stabhochspringer um die Titel kämpfen. Die Sportarten Karate, Taekwondo, Judo und Tischtennis werden sich die Sportstätte Castello teilen. Die Schwimmwettbewerbe finden in Berlin statt, die Leichtathletikwettkämpfe werden in Kassel stattfinden.

Übertragung: So seht ihr die Finals 2023 Rhein-Ruhr im TV und Livestream

Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Die Finals 2023 in Duisburg und Düsseldorf werden zum größten Teil live im Free-TV und in einem kostenlosen Livestream übertragen. Die Sender ARD und ZDF übertragen mehr als 25 Stunden im frei empfangbaren Fernsehen. Einen kostenlosen Livestream wird es in den Mediatheken der beiden Sender geben. Dort werden über 70 Stunden der Finals 2023 übertragen. Das ZDF übernimmt die Übertragung am Donnerstag, den 6. Juli 2023, von 14.15 bis 17 Uhr sowie am Samstag, den 8. Juli 2023, von 10.15 bis 19 Uhr. Die ARD hingegen wird die Wettkämpfe am Freitag und Sonntag übertragen.