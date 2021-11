Heute trifft der 1. FC Kaiserslautern am 15. Spieltag der 3. Liga im Saar-Pfalz-Derby auf den 1. FC Saarbrücken. Mit einem Auswärtssieg kann der FCK in der Tabelle an Saarbrücken vorbeiziehen.

Wo wird das Derby in der 3. Liga zwischen dem FCK und Saarbrücken heute live im Free-TV übertragen?

in der 3. Liga zwischen dem und im übertragen? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 15. Spieltag findet ihr hier.

Saarbrücken gegen Lautern: Datum, Uhrzeit, Anpfiff, Spielort

Das Spiel der 3. Liga zwischen Saarbrücken und dem FCK findet am Samstag, den 06.11.2021, um 14:00 Uhr statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : 1. FC Saarbürcken, 1. FC Kaiserslautern

: 1. FC Saarbürcken, 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb : 3. Liga, 15. Spieltag

: 3. Liga, 15. Spieltag Datum und Uhrzeit : Samstag, 06.11.2021, um 14:00 Uhr

: Samstag, 06.11.2021, um 14:00 Uhr Spielort: Ludwigsparkstadion (Saarbrücken)

Saarbrücken gegen FCK live im Stream und TV: Free-TV, Pay-TV, Magenta Sport?

Das heutige Derby in der 3. Liga zwischen Saarbrücken und K’lautern wird live im Free-TV übertragen. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der SWR gesichert. Auch der Pay-TV Sender Magenta überträgt das Spiel live und in voller Länge.

Gestreamt werden kann das Spiel ebenfalls beim SWR und bei Magenta. Beim SWR gibt es den Stream gratis. Bei Magenta ist der Stream kostenpflichtig. Zusätzlich können Nutzer das Spiel auch über die App OneFootball im Sky-Livestream verfolgen.

Alle Infos zur Übertragung Saarbrücken gegen den 1. FCK am 06.11.2021 um 14:00 Uhr:

Free-TV : SWR

: SWR Pay-TV : Magenta Sport

: Magenta Sport Livestream: SWR, Magenta Sport, OneFootball

Mit Helm: Kaiserslauterns Felix Götze zurück auf dem Trainingsplatz

Zehn Tage nach seiner beim Spiel in Duisburg erlittenen Gehirnerschütterung ist Fußballprofi Felix Götze vom 1. FC Kaiserslautern zurück auf dem Trainingsplatz. „Ab sofort geht es für unsere Nummer 24 mit einem speziellen Schutz für den Kopf weiter. Bis dieser richtig angefertigt ist, gibt es als Plan B einen Rugby-Helm“, twitterte der Drittligist am Donnerstag und postete ein Foto mit einem strahlenden Götze mit schwarzem Helm.