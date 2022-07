Am heutigen Samstag trifft der Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern in einem Testspiel auf Viertligist SpVgg Unterhaching. Das Vorbereitungsspiel findet im Rahmen des FCK-Trainingslagers in Mals/Südtirol statt. Austragungsort ist das Sportgelände des ASV Mals.

Wo wird das Testspiel übertragen? Wird es im Free-TV zu sehen sein? Gibt es einen Livestream für dieses Vorbereitungsspiel?

Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

1. FC Kaiserslautern vs. Unterhaching – Testspiel: Uhrzeit, Anstoß, Spielort

Das Vorbereitungsspiel trifft zwischen dem 1. FCK und Unterhaching findet am 2. Juli 2022 statt. Anstoß ist um 15:30 Uhr auf dem Sportgelände des ASV Mals.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Kaiserslautern, Unterhaching

: Kaiserslautern, Unterhaching Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Anpfiff : Samstag, 02.07.2022, 15:30 Uhr

: Samstag, 02.07.2022, 15:30 Uhr Spielort: Sportgelände des ASV Mals

FCK gegen Unterhaching heute live: Gibt es eine Übertragung im TV und Stream?

Das Testspiel zwischen dem FCK und Unterhaching wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch eine Übertragung im Livestream gibt es nach aktuellem Stand nicht.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Free-TV: -

Pay-TV: -

Livestream: -

1. FC Kaiserslautern: Termine und Saisonstart 2022/23