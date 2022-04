Am heutigen Samstag, 02.04.2022, empfängt der 1. FC Kaiserslautern den MSV Duisburg zum 32. Spieltag in der 3. Liga. Nach dem Saison-Aus von Türkgücü München hat der 1. FC Kaiserslautern drei Punkte verloren. Trotz des Punktverlusts gehen die „Roten Teufel“ als Tabellenzweiter in die finale Saisonphase. Im Gegensatz zum FCK muss der MSV Duisburg um den Klassenerhalt zittern.

Welcher Sender überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem MSV Duisburg live im TV ?

überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem MSV Duisburg ? Wo gibt es einen kostenlosen Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung vom 32. Spieltag findet ihr hier.

1. FC Kaiserslautern gegen MSV Duisburg Übertragung heute: Anpfiff, Spielort, Datum

Das Spiel der 3. Liga zwischen den roten Teufeln und den Zebras findet am Samstag, den 02.04.2022, um 14:00 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern statt.

Alle Infos zum Spiel der 3. Liga auf einen Blick:

Teams : 1. FC Kaiserslautern, MSV Duisburg

: 1. FC Kaiserslautern, MSV Duisburg Wettbewerb : 3. Liga, 32. Spieltag

: 3. Liga, 32. Spieltag Datum und Uhrzeit : Samstag, 02.04.2022, um 14:00 Uhr

: Samstag, 02.04.2022, um 14:00 Uhr Spielort: Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

1. FC Kaiserslautern gegen MSV Duisburg: Welche Sender übertragen das Spiel der 3. Liga live im TV?

Fans haben allen Grund zur Freude, denn das Heimspiel der Roten Teufel gegen die Zebras wird im Free-TV übertragen. Sowohl der SWR als auch der WDR übertragen das Duell der 3. Liga ab 14 Uhr live aus dem Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern.

1. FCK gegen MSV Duisburg: Live im kostenlosen Stream

Gute Nachricht für alle Fans, die nicht live im Stadion dabei sein können. Sowohl der SWR als auch der WDR bieten über ihre Homepage und ihre Mediathek einen kostenlosen Live-Stream an. Zudem zeigt der SWR das Spiel auch im Stream über YouTube.

Außerdem berichtet der kostenpflichtige Streaming-Dienst Magenta Sport ab 13:45 Uhr aus Kaiserlautern.

Alle Infos zur Übertragung 1. FC Kaiserslautern gegen MSV Duisburg am 02.04.2022 um 14:00 Uhr: