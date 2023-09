Am Sonntag, den 3. September 2023, ist Arminia Bielefeld in der 3. Liga zu Gast beim FC Viktoria Köln. Am vergangenen Spieltag kassierte der Gastgeber aus Köln die erste Saisonniederlage. Gegen den Aufsteiger aus Unterhaching verlor die Mannschaft von Olaf Janßen mit 1:2. Jedoch sind die Kölner zu Hause weiterhin ungeschlagen und diese Serie möchten sie im Spiel gegen Bielefeld ausbauen. Der Absteiger Arminia Bielefeld ist seit zwei Spielen sieglos, zuletzt gab es ein Remis gegen Jahn Regensburg. "Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, denn wir sind nicht gut ins Spiel gekommen. Wenn du 2mal Aluminium triffst, kannst du auch als Sieger vom Platz gehen", sagt Bielefelds Coach Mitch Kniat nach dem Spiel.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel FC Viktoria Köln gegen Arminia Bielefeld und die Übertragung im TV und Stream.

FC Viktoria Köln vs. Arminia Bielefeld – 3. Liga heute: Uhrzeit, Übertragung

Am Sonntag, den 03.09.2023, trifft Viktoria Köln auf Arminia Bielefeld. Anpfiff der Partie ist um 19:30 Uhr im Sportpark Höhenberg in Köln. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : FC Viktoria Köln, DSC Arminia Bielefeld

: FC Viktoria Köln, DSC Arminia Bielefeld Wettbewerb : 5. Spieltag, 3. Liga

: 5. Spieltag, 3. Liga Datum und Anpfiff : Sonntag, 03.09.2023, 19:30 Uhr

: Sonntag, 03.09.2023, 19:30 Uhr Spielort: Sportpark Höhenberg, Köln

Bleibt Viktoria Köln weiterhin vor heimischem Publikum ungeschlagen?

© Foto: Federico Gambarini/dpa

Viktoria Köln gegen Bielefeld heute im TV sehen

Das Spiel zwischen Viktoria Köln und Arminia Bielefeld wird nicht live im Free-TV übertragen. Die Plattform Magenta Sport hat die exklusiven Rechte für die Übertragung der 3. Liga. Dort können die Fans das Spiel live und in voller Länge verfolgen. Die Übertragung startet ab 19:15 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Thomas Wagner. Kommentator der Partie ist Markus Höhner. Die Plattform ist kostenpflichtig.

FC Viktoria Köln gegen Arminia Bielefeld: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Für die Partie zwischen Viktoria Köln gegen Arminia Bielefeld wird es keinen kostenlosen Livestream geben. Auf der Plattform Magenta Sport kann das Spiel allerdings im kostenpflichtigen Livestream verfolgt werden. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : -

: - Pay-TV : Magenta Sport

: Magenta Sport Livestream: Magenta Sport, OneFootball

Kosten für Magenta Sport

Magenta Sport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.