Am Dienstag, den 15. August 2023, empfängt der FC Viktoria 1899 Berlin in der Regionalliga Nordost den Berliner AK 07. Viktoria Berlin kassierte nach dem Auftaktsieg gegen Energie Cottbus am vergangenen Spieltag eine Niederlage. Der Berliner AK bestritt in dieser Regionalligasaison bisher nur eine Partie, diese ging jedoch am ersten Spieltag verloren. Nun möchte Trainer Jeffrey Seitz den ersten Saisonsieg mit seinem Team feiern.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel FC Viktoria 1899 Berlin gegen Berliner AK 07 und die Übertragung im TV und Stream.

FC Viktoria Berlin vs. Berliner AK – Regionalliga heute: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Am Dienstag, den 15.08.2023, trifft Viktoria Berlin auf den Berliner AK. Anpfiff der Partie ist um 19:00 Uhr im Stadion Lichterfelde in Berlin. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : FC Viktoria 1899 Berlin, Berliner AK 07

: FC Viktoria 1899 Berlin, Berliner AK 07 Wettbewerb : 3. Spieltag, Regionalliga Nordost

: 3. Spieltag, Regionalliga Nordost Datum und Anpfiff : Dienstag, 15.08.2023, 19:00 Uhr

: Dienstag, 15.08.2023, 19:00 Uhr Spielort : Stadion Lichterfelde, Berlin

: Stadion Lichterfelde, Berlin Schiedsrichter: Henry Müller (Cottbus)

Regionalliga Nordost: Wer überträgt Viktoria Berlin gegen Berliner AK im TV?

Hier gibt es keine erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Das Spiel zwischen Viktoria Berlin und dem Berliner AK wird nicht live TV übertragen.

FC Viktoria 1899 Berlin gegen Berliner AK 07: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Auch hier gibt es keine erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Für die Partie Viktoria Berlin gegen den Berliner AK gibt es keinen Livestream.