Der FC Sevilla trifft heute im Finale der Europa League auf das italienische Top-Team AS Rom mit ihrem Cheftrainer José Mourinho. Nachdem der portugiesische Star-Trainer bereits in der Saison 02/03 mit dem FC Porto sowie in der Saison 16/17 mit Manchester United den „kleinen“ europäischen Titel gewinnen konnte, möchte er heute nun mit der Roma zum dritten Mal in seiner Trainerkarriere die Europa League gewinnen. Doch welche Spieler schickt „The Special One“ hierfür aufs Feld?

FC Sevilla gegen AS Rom: Informationen zum Spiel

Das Finale zwischen FC Sevilla und AS Rom findet am heutigen Mittwoch, den 31.5.2023, statt. Angepfiffen wird das Duell um den Europa League-Titel um 21 Uhr.

Teams : FC Sevilla, AS Rom

: FC Sevilla, AS Rom Wettbewerb : UEFA Europa League 2022/23, Finale

: UEFA Europa League 2022/23, Finale Datum und Uhrzeit : 31.05.2023, 21:00 Uhr

: 31.05.2023, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Puskás Aréna, Budapest

: Puskás Aréna, Budapest Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

FC Sevilla - AS Rom: Spielt Dybala von Beginn an?

Beim FC Sevilla fehlen im Europa League-Finale lediglich Acuna, Marcao und Nianzou. Roma-Coach Mourinho muss derweil auf Karsdorp und Kumbulla verzichten.

Im Vergleich zum Halbfinal-Rückspiel gegen Bayer Leverkusen könnte bei AS Rom Paulo Dybala in die Startelf zurückkehren.

Beim FC Sevilla werden nur wenige Änderungen im Vergleich zum Halbfinal-Rückspiel gegen Juventus Turin erwartet. So gut wie sicher ist, dass Alex Telles für den Gelb-Rot gesperrten Marcos Acuna als Linksverteidiger zum Einsatz kommen wird.

Die voraussichtlichen Aufstellungen von FC Sevilla und AS Rom

FC Sevilla

Bono - Jesus Navas, Badé, Gudelj, Alex Telles - Rakitic - Fernando, Oliver - Ocampos, En-Nesyri, Bryan

AS Rom

Rui Patricio - Mancini, Smalling, Llorente - Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola - Dybala, Lo. Pellegrini - Abraham

Der Ex-Schalker Ivan Rakitic ist beim FC Sevilla im zentralen Mittelfeld nicht wegzudenken.

© Foto: Jose Breton/dpa

FC Sevilla gegen AS Rom: So seht ihr das Spiel