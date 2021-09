Heute Abend am Freitag, den 17.09.2021, erwartet uns ein Topspiel in der 2. Fußball-Bundesliga. Der Absteiger FC Schalke 04 empfängt den KSC. Die Schalker kommen langsam ins Rollen uns fangen an wichtige Punkte zu sammeln. Die Lebensgarantie von Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis heißt 2. Liga Rekordtorjäger Simon Terodde. Am letzten Spieltag bescherte er seinem Club einen wichtigen Dreier gegen den SC Paderborn. Auf den großen Mittelstürmer ist Verlass. Grammozis sah nach einem „sehr hochklassigen Spiel einen irgendwo verdienten Sieg. Wir mussten hart kämpfen, aber die Einstellung der Jungs war top.“ Der Karlsruher SC kam gegen Holstein Kiel nicht über ein 2:2 hinaus. Sie waren besser im Spiel drin, dennoch lagen sie mit 2:1 hinten. Philipp Hofmann erlöste die Karslruher in der 88. Spielminute und konnte Trainer Christian Eichner einen wichtigen Punkt sichern.

FC Schalke 04 gegen den KSC: Anstoß, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Topspiel der 2. Bundesliga zwischen dem FC Schalke und dem Karlsruher SC findet am Freitag, den 17.09.2021, um 18:30 Uhr statt. In der Veltins-Arena werden 25.000 Zuschauer erwartet.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Schalke 04, Karlsruher SC

: FC Schalke 04, Karlsruher SC Wettbewerb : 2. Bundesliga, 7. Spieltag

: 2. Bundesliga, 7. Spieltag Datum und Uhrzeit : 17.09.2021, um 18:30 Uhr

: 17.09.2021, um 18:30 Uhr Spielort : Veltins-Arena, Gelsenkirchen

: Veltins-Arena, Gelsenkirchen zugelassene Zuschauer : 25.000

: 25.000 Schiedsrichter : Christof Günsch

: Christof Günsch Assistenten : Julius Martenstein, Chrstian Ballweg

: Julius Martenstein, Chrstian Ballweg Vierter Offizieller : Riem Hussein

: Riem Hussein Video-Assistent : Markus Schmidt

: Markus Schmidt VAR-Assistent: Oliver Lossius

Schalke 04 vs. Karlsruher SC: Wo wird das Spiel im Free-TV und Live-Stream übertragen?

Das Spiel zwischen Schalke und Karlsruhe wird leider nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. DAZN überträgt das Spiel nicht.

Free-TV : -

: - Pay-TV : SkySport

: SkySport Live-Stream: SkyTicket, SkyGo

2. Fußball-Bundesliga 21/22 – Das sind die weiteren Spiele am 7. Spieltag

Neben der Partie zwischen Schalke und Karlsruhe stehen acht weitere Begegnungen auf dem Spielplan für den 7. Spieltag der 2. Bundesliga der Saison 21/22

Alle Zweitligaspiele am 7. Spieltag im Überblick:

Freitag, den 17.09.2021, 18:30 Uhr

1. FC Nürnberg vs. FC Hansa Rostock

Samstag, den 18.09.2021, 13:30 Uhr

Holstein Kiel vs. Hannover 96

Fortuna Düsseldorf vs. SSV Jahn Regensburg

SV Sandhausen vs. 1. FC Heidenheim

Samstag, den 18.09.2021, 20:30 Uhr

SV Werder Bremen vs. Hamburger Sportverein

Sonntag, de 19.09.2021, 13:30 Uhr