Heute, am 12. Oktober 2023 trifft der FC Schalke 04 in der Länderspielpause in einem Testspiel auf Heracles Almelo. Der kriselnde Erstliga-Absteiger Schalke 04 steckt nach wie vor in einer ernsthaften Krise. Nach der 1:2-Niederlage im Duell der Absteiger gegen Hertha BSC belegt das Team aktuell den 16. Platz in der 2. Bundesliga. Um einen Ausweg aus dieser schwierigen Situation zu finden, wird das bevorstehende Testspiel am kommenden Donnerstag entscheidend sein. Neu-Trainer Karel Geraerts erhält dabei die Möglichkeit, seine neue Mannschaft zum ersten Mal in Aktion zu sehen. Gegner Heracles Almelo, in der niederländischen Eredivisie immerhin auf dem achten Platz, ist jedoch ein echter Test für die Knappen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel FC Schalke 04 gegen Heracles Almelo und die Übertragung im TV und Livestream.

Schalke 04 gegen Heracles Almelo – Testspiel heute: Uhrzeit, Anpfiff und Übertragung

Das Testspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Heracles Almelo findet am Donnerstag, 12. Oktober 2023, statt. Anpfiff ist um 13 Uhr im Parkstadion in Gelsenkirchen.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : FC Schalke 04, Heracles Almelo

: FC Schalke 04, Heracles Almelo Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Uhrzeit : Donnerstag, 12. Oktober 2023, 13:00 Uhr

: Donnerstag, 12. Oktober 2023, 13:00 Uhr Spielort: Parkstadion, Gelsenkirchen

FC Schalke 04 heute: Übertragung des Testspiels im TV und Livestream

Das Testspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Heracles Almelo wird nicht im TV gezeigt. Allerdings gibt es für alle Fans dennoch gute Nachrichten. Auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal kann das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Heracles Almelo live und kostenlos im Stream verfolgt werden.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay - TV : -

- : - Livestream: FC Schalke 04 YouTube Kanal