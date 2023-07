Am Samstag, den 22. Juli 2023, bestreitet der FC Schalke 04 ein Testspiel gegen den FC Twente Enschede. Für das Team von Thomas Reis ist es das letzte Vorbereitungsspiel vor dem Saisonstart am 28. Juli gegen den Hamburger SV. Beim Spiel gegen Twente Enschede kommt es zu einem Wiedersehen mit Lars Unnerstall, der mittlerweile 31-jährige Torhüter wurde 2011 zum Profi beim FC Schalke 04.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel FC Schalke 04 gegen den FC Twente Enschede und die Übertragung im TV und Livestream.

Schalke 04 gegen FC Twente – Testspiel heute: Uhrzeit, Anpfiff und Übertragung

Das Testspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Twente Enschede findet am Samstag, 22. Juli 2023, statt. Anpfiff in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ist um 13:30 Uhr.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : FC Schalke 04, FC Twente Enschede

: FC Schalke 04, FC Twente Enschede Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Uhrzeit : Samstag, 22. Juli 2023, 13:30 Uhr

: Samstag, 22. Juli 2023, 13:30 Uhr Spielort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

FC Schalke 04 heute: Übertragung des Testspiels im TV und Livestream

Das Testspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Twente Enschede wird im TV gezeigt. Der Sender Sky Sport News überträgt die Partie live und in voller Länge. Auch einen Livestream von Sky wird es geben. Diese zwei Optionen sind allerdings kostenpflichtig. Zusätzlich wird es für diese Partie einen kostenlosen Livestream auf dem YouTube-Kanal vom FC Schalke 04 geben.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay - TV : Sky Sport News

- : Sky Sport News Livestream: SkyGo, WOW, FC Schalke 04 YouTube-Kanal

Hier der Livestream zum Spiel (externen Inhalt zulassen):

FC Schalke 04: Timo Baumgartl im Anflug

Kurz vor dem Saisonstart scheint der FC Schalke 04 die offene Position in der Innenverteidigung zu beheben. Laut den Berichten der Sky-Reporter Dirk große Schlarmann und Florian Plettenberg steht die Verpflichtung von Timo Baumgartl unmittelbar bevor. Derzeit ist der 27-jährige Innenverteidiger noch bei PSV Eindhoven angestellt. Allerdings sollen die Verantwortlichen beabsichtigen, seinen bis 2024 laufenden Vertrag aufzulösen. Es wird erwartet, dass dies in den nächsten Tagen finalisiert wird und der Transfer offiziell verkündet wird.

