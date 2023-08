Am Samstag, den 5. August 2023, gastiert der 1. FC Kaiserslautern im Topspiel am 2. Spieltag beim FC Schalke 04. Bei seiner Mission Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga startete der Gastgeber aus Gelsenkirchen schwierig, da das spektakuläre Eröffnungsspiel gegen den HSV mit einer Niederlage für das Team von Thomas Reis endete. Dennoch konnte Assan Ouedraogo bei seinem Zweitliga-Debüt direkt den ersten Treffer erzielen. Damit wurde Ouedraogo im Alter von 17 Jahren und 80 Tagen nicht nur zum jüngsten Profi-Spieler von Schalke, sondern auch zum jüngsten Torschützen. Beim bevorstehenden Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern wird der Neuzugang Timo Baumgartl voraussichtlich in der Startformation stehen. Der 1. FCK verlor sein erstes Heimspiel und hofft nun bei diesem Auswärtsspiel, einen kompletten Fehlstart zu verhindern.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel FC Schalke 04 gegen den 1. FC Kaiserslautern und die Übertragung im Free-TV und kostenlosem Stream.

FC Schalke 04 gegen 1. FC Kaiserslautern – 2. Liga heute: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Kaiserslautern findet am Samstag, den 05.08.2023, statt. Anstoß der Partie ist um 20:30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: FC Schalke 04, 1. FC Kaiserslautern

FC Schalke 04, 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb: 2. Spieltag, 2. Bundesliga

2. Spieltag, 2. Bundesliga Datum und Anpfiff: Samstag, 05.08.2023, 20:30 Uhr

Samstag, 05.08.2023, 20:30 Uhr Spielort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Gelingt Dirk Schuster und dem 1. FC Kaiserslautern ein Auswärtssieg auf Schalke?

© Foto: Uwe Anspach/dpa

Wer überträgt Schalke gegen den 1. FCK heute im Free-TV?

Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Die Partie zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Kaiserslautern wird live im Free-TV übertragen. Der Sender Sport 1 überträgt das Spiel live und in voller Länge. Die Übertragung startet um 19:30 Uhr mit den Vorberichten. Das diesjährige Sport1-Team besteht aus den Moderatorinnen Katharina Kleinfeldt und Ruth Hofmann, begleitet von den Kommentatoren Markus Höhner und Oliver Forster. Als Experten sind Martin Harnik, Peter Neururer, Olaf Thon und Maik Franz mit dabei. Ruth Hofmann wird sie durch die Übertragung führen, als Experte steht ihr Maik Franz zur Seite. Kommentiert wird die Partie von Markus Höhner.

Auch auf dem Pay-TV-Sender Sky wird das Spiel live übertragen. Dort läuft das Topspiel der 2. Bundesliga auf Sky Sport, Bundesliga Top Event und Sky Sport UHD.

FC Schalke 04 vs. 1. FC Kaiserslautern heute im kostenlosen Stream?

Für die Partie FC Schalke 04 gegen den 1. FC Kaiserslautern wird es einen kostenlosen Livestream geben. Der Sender Sport 1 überträgt die Partie in einem kostenlosen Livestream. Zusätzlich wird das Spiel auf den Plattformen SkyGo und WOW wird das Spiel gestreamt. Diese Plattformen sind kostenpflichtig. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : Sport 1

: Sport 1 Pay-TV : Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event

: Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event Livestream: Sport 1, Sky Go, WOW, Onefootball

Assan Ouedraogo: Lob von Thomas Reis und Tim Walter

Nach dem torreichen Auftaktspiel der 2. Fußball-Bundesliga waren sowohl Schalke-Coach Thomas Reis als auch HSV-Trainer Tim Walter gleichermaßen voll des Lobes für S04-Talent Assan Ouedraogo. Walter sagte zu Reis:"Mit dem Assan hast du ein richtiges Juwel. Hut ab, toller Junge und ein wirklich richtig guter Spieler“. Obwohl der Mittelfeldspieler die 3:5 Niederlage der Schalker nicht verhindern konnte, zeigte er sofort, warum er bereits jetzt so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Mit nur 17 Jahren und 80 Tagen wurde Ouedraogo zum jüngsten Profi-Spieler von Schalke seit Einführung der Bundesliga und avancierte gleichzeitig zum jüngsten Torschützen der Mannschaft. Seine Leistung hat ihn bereits jetzt in aller Munde.

