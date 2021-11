1. FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig: In der 3. Fußball-Bundesliga kommt es am heutigen Samstag, den 27.11.2021, zum Duell an der Tabellenspitze. Im Topspiel des 17. Spieltags ist der Tabellenvierte zu Gast beim Tabellenersten in der Magdeburger MDCC-Arena.

Die Auftritte des heutigen Gastgebers vor heimischer Kulisse sprechen für sich: Nur eine Niederlage musste der 1. FCM einstecken und konnte fünf Siege einfahren. Insgesamt verbucht das Team von Christian Titz zehn Siege und vier Niederlagen. Die Gäste aus Braunschweig mit Trainer Michael Schiele konnten aus den letzten fünf Partien zehn Punkte mitnehmen, zwei mehr waren es beim FC Magdeburg.In der Tabelle liegen die Mannschaften nur fünf Punkte auseinander. Und auch in der Offensive schenken sich die Kontrahenten nichts, Magdeburg hat mit 28 Treffern den besten Angriff, dicht gefolgt von der Eintracht mit 26 Toren. Die Fans dürfen sich auf ein spannendes Spiel zwischen zwei Top-Mannschaften der 3. Liga freuen.

Wer überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen dem 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig live im Free-TV ?

? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 17. Spieltag findet ihr hier.

1. FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig: Uhrzeit, Anstoß, Spielort

Das Spiel der 3. Liga zwischen Magdeburg und dem BTSV findet am Samstag, den 27.11.2021, um 14:00 Uhr in der MDCC-Arena in Magdeburg statt.

Alle Infos zum Samstagsspiel der 3. Liga hier im Überblick:

Teams : 1. FC Magdeburg, Eintracht Braunschweig

: 1. FC Magdeburg, Eintracht Braunschweig Wettbewerb : 3. Liga, 17. Spieltag

: 3. Liga, 17. Spieltag Datum und Uhrzei t: 27.11.2021, um 14:00 Uhr

t: 27.11.2021, um 14:00 Uhr Spielort : MDCC-Arena, Magdeburg

: MDCC-Arena, Magdeburg Zuschauer: 20.000

1. FC Magdeburg vs. Eintracht Braunschweig live im TV: Übertragung auf Magenta oder im Free-TV?

Fans der beiden Mannschaften können sich freuen: Das 3. Ligaspiel wird im Free-TV sowohl im NDR-Fernsehen, als auch im MDR übertragen. Doch auch der Pay-TV-Sender Magenta hat sich die Übertragungsrechte gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge zu sehen sein.

1. FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig: Gibt es eine kostenlose Übertragung des 3. Ligaspiels im Live-Stream?

Auch einen kostenlosen Live-Stream gibt es für das Spiel. NDR und MDR streamen das Aufeinandertreffen vom FC Magdeburg und der Eintracht. Zudem bietet Magenta einen Stream, der allerdings kostenpflichtig ist.

Alle Infos zur Übertragung FCM gegen Braunschweig am 27.11.2021 um 14:00 Uhr:

Free-TV : NDR, MDR

: NDR, MDR Pay-TV : Magenta

: Magenta Livestream: NDR, MDR, Magenta

1. FC Magdeburg: Trainingsaufnahme nach Corona-Ausbruch

Vergangene Woche musste die Mannschaft aus Magdeburg eine Trainingspause einlegen, nachdem 13 Spieler positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Alle Beteiligten erlitten einen milden Krankheitsverlauf und mussten für eine Woche in Quarantäne. Auch das Ligaspiel gegen den FSV Zwickau musste abgesagt werden. Alle Infizierten wurden erneut getestet und auf Grund von negativen Testergebnissen (bis auf eine Ausnahme) gab das Gesundheitsamt grünes Licht. So konnte am Montag das Training erneut aufgenommen werden und die Mannschaft bereitete sich intensiv auf das Topspiel gegen Eintracht Braunschweig vor.

Um für die Fans für Sicherheit zu sorgen finden ab sofort alle Heimspiele in Magdeburg unter 2G-Bedingungen statt. Somit erhalten in acht der zehn Partien der 3. Bundesliga an diesem Wochenende nur Geimpfte und Genesene Zutritt ins jeweilige Stadion. Lediglich in Saarbrücken und Wiesbaden gilt noch 3G.

3. Fußball-Liga2021/22 – Spielplan: Das sind die Spiele am 17. Spieltag

Neben der Partie zwischen Magdeburg und Braunschweig hat die 3. Bundesliga am Wochenende noch weitere Begegnungen zu bieten.

Hier findet ihr alle Spiele des 17. Spieltags:

Freitag, den 26.11.2021 um 19:00

MSV Duisburg vs. SV Waldhof Mannheim

Samstag, den 27.11.2021 um 14:00 Uhr

1. FC Saarbrücken vs. FC Viktoria Berlin

SV Wehen Wiesbaden vs. SC Verl

1. FC Magdeburg vs. Eintracht Braunschweig

Borussia Dortmund II vs. 1. FC Kaiserslautern

TSV Halvese vs. TSV 1860 München

Würzburger Kickers vs. SV Meppen

Sonntag, den 28.11.2021 um 13:00 Uhr

VfL Osnabrück vs. SC Freiburg II

Viktoria Köln vs. Hallischer FC

Montag, den 29.11.2021 um 19:00 Uhr

Türkgücü München vs. FSV Zwickau

Dienstag, den 30.11.2021 um 19:00 Uhr