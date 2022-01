19. Spieltag in der 1. Fußball-Bundesliga: Am heutigen Samstag, den 15.01.2022, gastiert der FC Bayern München beim 1. FC Köln.

Nach der Gladbach-Niederlage war die Aufregung beim Rekordmeister groß. Aufgrund zahlreicher positiven Corona-Tests musste der FCB mit einer stark dezimierten Mannschaft auflaufen. Das wird gegen den 1. FC Köln nicht der Fall sein. Am Mittwochvormittag begrüßte Trainer Julian Nagelsmann sechs Rückkehrer auf dem Platz: Kapitän Manuel Neuer, Leroy Sane, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Omar Richards und Tanguy Nianzou. Auch Kingsley Coman und Corentin Tolisso haben die Quarantäne bereits verlassen. Somit fehlt dem FC Bayern nur noch Lucas Hernandez. Der „Effzeh“ hat einen Lauf und konnte die letzten drei Spiele in Serien gewinnen. Zuletzt gab es ein 1:3 Auswärtserfolg gegen Hertha BSC Berlin.

Wo wird das Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FCB live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Livestream ?

? Alle Infos zur Übertragung der Partie bekommt ihr hier.

1. Fußball-Bundesliga – Köln vs. FC Bayern: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und FC Bayern München findet am Samstag, den 15.01.2022, um 15:30 Uhr statt. Das Spiel wird im Rhein-Energie-Stadion in Köln ausgetragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : 1. FC Köln, FC Bayern München

: 1. FC Köln, FC Bayern München Wettbewerb : 1. Bundesliga, 19. Saisonspiel

: 1. Bundesliga, 19. Saisonspiel Datum und Uhrzeit : 15.01.2022, 15:30 Uhr

: 15.01.2022, 15:30 Uhr Spielort: Rhein-Energie-Stadion, Köln

Köln vs. FCB: Gibt es eine Übertragung des Bundesligaspiels im Free-TV?

Fußballfans fragen sich, ob das Bundesligaspiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

1. FC Köln vs FC Bayern: So seht ihr das Spiel online im Livestream

Für das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund gibt es keinen kostenlosen Livestream im Internet. Sky hat sich die Exklusivrechte an den Samstagnachmittag-Spielen gesichert, bietet jedoch einen Livestream über Sky Go und Sky Ticket an.

Die Streamingplattform DAZN wird das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung am Samstag, den 15.01.2022, um 15:30 Uhr hier im Überblick: