Am Samstag, den 16. September 2023, gastiert der TSV 1860 München in der 3. Liga beim FC Ingolstadt 04. Beide Mannschaften hoffen auf eine Formwende. Die Ingolstädter haben in ihren letzten drei Spielen lediglich einen Punkt geholt und befinden sich aktuell im unteren Drittel der Tabelle, während die "Löwen" nach zwei Siegen zu Beginn ihre letzten drei Begegnungen verloren haben und aktuell auf dem zwölften Rang stehen. In der Zeit während der Länderspielpause traten beide Teams im Landespokal an. Ingolstadt konnte sich nach einem Elfmeterschießen mit 9:8 gegen den Ligakonkurrenten Jahn Regensburg durchsetzen, während der TSV 1860 München einen überzeugenden Sieg gegen den Bezirksligisten DJK Hain feierte.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel FC Ingolstadt 04 gegen den TSV 1860 München und die Übertragung im TV und Stream.

FC Ingolstadt 04 gegen TSV 1860 München – 3. Liga heute: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel in der 3. Liga zwischen dem FC Ingolstadt 04 und dem TSV 1860 München findet am Samstag, den 16.09.2023, statt. Anstoß der Partie ist um 16:30 Uhr im Audi-Sportpark in Ingolstadt. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: FC Ingolstadt 04, TSV 1860 München

FC Ingolstadt 04, TSV 1860 München Wettbewerb: 6. Spieltag, 3. Liga

6. Spieltag, 3. Liga Datum und Anpfiff: Samstag, 16.09.2023, 16:30 Uhr

Samstag, 16.09.2023, 16:30 Uhr Spielort: Audi-Sportpark, Ingolstadt

Gelingt dem FC Ingolstadt 04 im Heimspiel gegen den TSV 1860 München der zweite Saisonsieg?

Welcher Sender zeigt Ingolstadt gegen 1860 München im TV?

Das Spiel zwischen dem FC Ingolstadt 04 und dem TSV 1860 München wird nicht live im Free-TV übertragen. Die Plattform Magenta Sport hat die exklusiven Rechte für die Übertragung der 3. Liga. Bei Magenta Sport können die Fans das Spiel der Ingolstädter gegen 1860 live und in voller Länge verfolgen. Die Übertragung startet ab 16:15 Uhr. Die Plattform ist kostenpflichtig.

Läuft FC Ingolstadt gegen 1860 München kostenlos im Stream?

Für die Partie zwischen dem FC Ingolstadt gegen den TSV 1860 München wird es keinen kostenlosen Livestream geben. Auf der Plattform Magenta Sport kann das Spiel zwischen Ingolstadt und dem TSV 1860 München im kostenpflichtigen Livestream verfolgt werden. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV: -

Pay-TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport, OneFootball

3. Liga live: Kosten für Magenta Sport

Magenta Sport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.