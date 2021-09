FC Hansa Rostock gegen den FC Schalke 04: Heute treffen zwei absolute Traditionsvereine im Topspiel der 2. Liga aufeinander. Das Wort „Tospiel“ bemisst sich dabei vor allem an der Prime-Time-Anstoßzeit am Samstagabend. Rein tabellarisch betrachtet handelt es sich, Stand nach dem siebten Spieltag, um das Duell des 14. (FC Hansa) gegen den 11. (S04). Während es für Aufsteiger Rostock von vorneherein einzig und allein um den Klassenerhalt geht in der 2. Bundesliga geht, sind für Bundesliga-Absteiger und Aufstiegskandidat Nummer eins Schalke Platz 11 und nur drei Siege bei drei Niederlagen und einem Remis eine Enttäuschung.

Beide Mannschaften verloren zuletzt – Rostock 0:1 beim 1. FC Nürnberg, S04 1:2 zuhause gegen den Karlsruher SC. Wer kann es heute besser machen und drei Punkte für seine jeweilige Mission holen?

Wer überträgt das Spiel zwischen Hansa Rostock und Schalke live im Free-TV ?

das Spiel zwischen und im ? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung findet ihr hier.

Hansa Rostock gegen Schalke 04: Anstoß, Spielzeit, Spielort

Das Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Hansa Rostock und dem FC Schalke 04 findet am Samstag, den 25.09.2021, um 20:30 Uhr im Ostseestadion statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Hansa Rostock, FC Schalke 04

: FC Hansa Rostock, FC Schalke 04 Wettbewerb : 2. Bundesliga, 8. Spieltag

: 2. Bundesliga, 8. Spieltag Datum und Uhrzeit : 25.09.2021, um 20:30 Uhr

: 25.09.2021, um 20:30 Uhr Spielort : Ostseestadion, Rostock

: Ostseestadion, Rostock zugelassene Zuschauer: 14.500









FC Hansa gegen S04 : So seht ihr das Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga live im TV und Stream

Fußballfans dürfen sich freuen, denn das Topspiel in der 2. Bundesliga zwischen Hansa Rostock und dem S04 wird live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Um 19:30 Uhr geht der Sender mit den Vorberichten live. Um 20:30 Uhr erfolgt der Anpfiff.

Sky überträgt das Spiel. Dort wird das Spiel live und in voller Länge zu sehen sein.





Auch der Pay-TV Senderüberträgt das Spiel. Dort wird das Spiel live und in voller Länge zu sehen sein.

Rostock vs. Schalke: Gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Auch hier gibt es gute Nachrichten. Sport1 überträgt das Spiel nicht nur im Free-TV, sondern bietet auch einen kostenlosen Live-Stream an.

Alle Infos zur Übertragung der Partie hier im Überblick:

Free-TV : Sport1

: Sport1 Pay-TV : SkySport

: SkySport Live-Stream: Sport1, SkyTicket, SkyGo

FC Hansa gegen Schalke 04: FCH erwägt Schritte gegen Zuschauerkapazität im Ostseestadion

Vorstandschef Robert Marien vom FC Hansa Rostock ist verstimmt darüber, dass der Fußball-Zweitligist coronabedingt nur 14 500 Zuschauern im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 Einlass gewähren darf. Da in anderen Bundesländern zum Teil deutlich mehr Fans in die Stadien dürften, sei dies angesichts der Top-Partie am Samstag (20.30 Uhr) im Ostseestadion zu wenig, monierte Marien am Mittwoch.

„Vor wenigen Wochen war Hansa noch europäischer Vorreiter in Sachen Zuschauer, jetzt dürfen zahlreiche Profivereine ihre Kapazitäten erhöhen, nur wir nicht“, sagte der Vorstandsvorsitzende NDR 1 Radio MV. Er habe seit Wochen versucht, zu den politisch Verantwortlichen in Schwerin Kontakt aufzunehmen, um mehr Fans zulassen zu dürfen. Nach Aussagen von Regierungssprecher Andreas Timm habe das Thema Hansa Rostock am Dienstag im Kabinett aber keine Rolle gespielt, hieß es in dem NDR-Beitrag weiter.

In einem Interview bei NDR MV Live legte Marien am Mittwochmittag deshalb noch einmal nach: Demnach erwägen die Rostocker nun rechtliche Schritte. „Wenn in allen Bundesländern um einen herum Vereine ganz deutlich bessere Möglichkeiten haben, ihre Gelder zu erwirtschaften, dann muss ich das zumindest prüfen lassen“, begründete Marien.