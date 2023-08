Am Sonntag, dem 13. August 2023, empfängt der FC Chelsea den FC Liverpool. Der Auftakt hat es für beide Teams am 1. Spieltag der Premier League in sich. Weder der FC Chelsea noch die Liverpooler um Das Topspiel in der Premier League steht an!Der Auftakt hat es für beide Teams am 1. Spieltag der Premier League in sich. Weder der FC Chelsea noch die Liverpooler um Trainer Jürgen Klopp konnten in der vergangenen Saison überzeugen und stehen vor dieser Saison mächtig unter Druck. Wer holt sich den Auftaktsieg und das Selbstvertrauen in der Liga?

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel FC Chelsea gegen den FC Liverpool und die Übertragung im TV und Stream.

FC Chelsea gegen FC Liverpool, Premier League heute – Anstoß, Übertragung

Am Sonntag, dem 13.08.2023, trifft Chelsea auf den FC Liverpool. Anstoß der Partie ist um 17:30 Uhr an der Stamford Bridge in London. Fans haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : FC Chelsea, FC Liverpool

: FC Chelsea, FC Liverpool Wettbewerb : 1. Spieltag, Premier League

: 1. Spieltag, Premier League Datum und Anpfiff : Sonntag, 13.08.2023, 17:30 Uhr

: Sonntag, 13.08.2023, 17:30 Uhr Spielort: Stamford Bridge (London)

Jürgen Klopp will mit dem FC Liverpool in dieser Saison wieder ganz vorne angreifen. Dafür muss ein Auftakterfolg gegen den FC Chelsea her.

© Foto: Kieran Cleeves/dpa

Premier League heute live: Läuft Chelsea gegen Liverpool im Free-TV?

Die Partie zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool wird nicht live im empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Übertragungsrechte für die Premier League. Dort wird das Spiel live und in voller Länge exklusiv auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD übertragen.

Kann man Chelsea vs. Liverpool im kostenlosen Stream sehen?

Für das Spiel Chelsea und dem FC Liverpool am 1. Spieltag der Premier League wird es keinen kostenlosen Livestream geben. Auch hier besitzt der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. Auf den Plattformen SkyGo und WOW wird das Spiel gestreamt. Diese Plattformen sind kostenpflichtig.

Die Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : –

: – Pay-TV : Sky Sport Premier League, Sky Sport UHD

: Sky Sport Premier League, Sky Sport UHD Livestream: SkyGo, WOW

Trainer des Jahres in Deutschland seit 2010

2010 Louis van Gaal FC Bayern München

2011 Jürgen Klopp, Borussia Dortmund

2012 Jürgen Klopp, Borussia Dortmund

2013 Jupp Heynckes, FC Bayern München

2014 Joachim Löw, Nationalmannschaft

2015 Dieter Hecking, VfL Wolfsburg

2016 Dirk Schuster, Darmstadt 98

2017 Julian Nagelsmann, TSG Hoffenheim

2018 Jupp Heynckes, FC Bayern München

2019 Jürgen Klopp, FC Liverpool

2020 Hansi Flick, FC Bayern München

2021 Thomas Tuchel, FC Chelsea

2022 Christian Streich, SC Freiburg

2023 Urs Fischer, 1. FC Union Berlin

