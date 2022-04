Der FC Bayern München trifft heute Abend in der 1. Bundesliga auf Borussia Dortmund. Die Bayern empfangen am Samstag, 23.4.2022, den BVB zum Topspiel und können mit einem Sieg die Meisterschaft vorzeitig klarmachen.

„Die mega Euphoriewelle wird erst entstehen, wenn wir es geschafft haben“, sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vor der angestrebten vorzeitigen Meisterkrönung im Topspiel gegen Dortmund. Der BVB will den Münchnern die Party aber möglichst verderben. „Die Bayern können Meister werden. Wir wollen versuchen, das zu verhindern. Dafür brauchen wir eine Topleistung“, sagte BVB-Trainer Marco Rose vor dem Spiel beim neun Punkte besseren Spitzenreiter.

TV-Übertragung : Wird das Topspiel live im Free-TV übertragen?

: Wird das Topspiel live im Free-TV übertragen? Livestream : Gibt es einen kostenlosen Stream des Bundesliga-Spiels?

: Gibt es einen kostenlosen Stream des Bundesliga-Spiels? Hier bekommt ihr alle Infos zur Übertragung Bayern gegen Dortmund.

FC Bayern heute gegen Dortmund im Bundesliga-Topspiel: Uhrzeit, Anpfiff und Übertragung

Das Topspiel der 1. Bundesliga zwischen Bayern und dem BVB findet am Samstag, den 23.4.2022, statt. Angepfiffen wird das Spiel um 18:30 Uhr in der Allianz-Arena in München.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Bayern München, Borussia Dortmund

: FC Bayern München, Borussia Dortmund Wettbewerb : 1. Bundesliga, 31. Spieltag

: 1. Bundesliga, 31. Spieltag Datum und Uhrzeit : 23.4.2022, 18:30 Uhr

: 23.4.2022, 18:30 Uhr Stadion/Spielort: Allianz-Arena, München

Der FC Bayern empfängt Borussia Dortmund am 31. Spieltag in der Allianz Arena. Mit einem Heimsieg gegen den BVB, können die Bayern vorzeitig Deutscher Meister werden.

© Foto: Matthias Balk/dpa

Bayern München – Dortmund heute im TV: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Wenn das Topspiel der 1. Bundesliga zwischen Bayern und Dortmund am Samstagabend angepfiffen wird, können Fußball-Fans in Deutschland natürlich live vor den heimischen Bildschirmen dabei sein. Doch wird das Topspiel in der Bundesliga im frei empfangbaren Fernsehen übertragen? Leider gibt es hier schlechte Nachrichten: Das Bundesliga-Topspiel läuft heute leider nicht im Free-TV.

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt am Samstag ab 17:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga UHD mit Vorberichten und Interviews.

DAZN oder Sky – Wer überträgt Bayern gegen Dortmund im Livestream?

Einen kostenlosen Live-Stream für das Bundesligaspiel wird es nicht geben. Bei Sky kann die Partie zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung FC Bayern gegen Borussia Dortmund gegen am 23.04.2022 um 18:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport UDH

Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport UDH Livestream: SkyTicket, SkyGo

Sky-Kommentator und Experte bei Bayern gegen Dortmund

Moderator, Kommentator und Experte im Überblick: Beim Topspiel der Bayern gegen den BVB ist Wolff Fuss als Kommentator im Einsatz. Wie gewohnt wird das Bundesliga-Topspiel von Sebastian Hellman und TV-Experte Lothar Matthäus moderiert. Sky-im Überblick:

Sebastian Hellmann (Moderator)

Lothar Matthäus (Experte)

Wolf Fuss (Kommentator)

Borussia Dortmund muss im Topspiel beim FC Bayern auf viele Stammspieler verzichten. Unter anderem fällt Torwart Gregor Kobel mit einer Bänderverletzung aus.

© Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Dortmund gegen FC Bayern ohne Kobel und Witsel

Borussia Dortmund geht mit dem letzten Aufgebot ins Topspiel der Fußball-Bundesliga beim FC Bayern München. Diese Spieler fallen sicher aus: