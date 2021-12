In der Fußball-Bundesliga steht der 17. Spieltag an. Eingeläutet wird das Bundesliga-Wochenende am heutigen Freitag, 17.12.2021, mit der Partie FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg.

Der FC Bayern strebt zum Abschluss der Bundesliga-Hinrunde einen Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg an. „Es liegt viel an der Art und Weise, wie du selbst auftrittst, wenn der Gegner in einer Krise ist“, sagte Trainer Julian Nagelsmann. „Dieser Spruch, ein angeschlagener Boxer ist immer sehr gefährlich, ist vielleicht etwas abgelutscht, aber grundsätzlich trifft das ein schon ein bisschen zu.“

Wo wird FC Bayern gegen VfL Wolfsburg live im TV übertragen?

live im übertragen? Gibt es einen kostenlosen Livestream ?

? Alle Infos zur Übertragung der Partie findet ihr hier.

1. Bundesliga heute – FC Bayern gegen Wolfsburg: Anpfiff, Uhrzeit, Spielort

Das Spiel zwischen dem FC Bayern und VfL Wolfsburg findet am Freitag, 17.12.2021, statt. Um 20:30 Uhr ertönt in der Allianz-Arena in München der Anpfiff.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Bayern München, VfL Wolfsburg

: FC Bayern München, VfL Wolfsburg Wettbewerb : 1. Bundesliga, Saison 2021/22, 17. Spieltag

: 1. Bundesliga, Saison 2021/22, 17. Spieltag Datum und Uhrzeit : 17.12.2021, 20:30 Uhr

: 17.12.2021, 20:30 Uhr Spielort: Allianz-Arena, München

Bayern gegen Wolfsburg: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Fußballfans fragen sich, ob das letzte Freitagsspiel der Hinrunde zwischen Bayern und Wolfsburg live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es gute Nachrichten: Das Spiel wird im Free-TV übertragen. Es ist also kein Abonnement notwendig, um das Spiel sehen zu können. Sat.1 wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

FC Bayern gegen Wolfsburg im TV: 1. Bundesliga heute live auf Sat.1

In dieser Saison laufen vereinzelt auch Freitagsspiele der Bundesliga im frei empfangbaren Fernsehen. Das war bereits beim Eröffnungsspiel und beim Eröffnungsspiel der Rückrunde der Fall - und nun eben auch beim letzten Freitagsspiel der Hinrunde. All diese Spiele sind bei Sat.1 im Rahmen der ran-Übertragungen zu sehen.

Alle Infos zur Übertragung heute auf Sat.1:

Moderator Matthias Opdenhövel wird die Zuschauer durch die Sendung führen

Matthias Opdenhövel wird die Zuschauer durch die Sendung führen Reporter vor Ort sind Matthias Killing und Andrea Kaiser

vor Ort sind Matthias Killing und Andrea Kaiser Kommentiert wird die Partie von Wolff-Christoph Fuss

wird die Partie von Wolff-Christoph Fuss Bereits um 18.55 Uhr beginnt Sat.1 mit einer ersten Vorberichterstattung

Ab 19.30 Uhr gehen die Vorberichte dann weiter, unterbrochen nur durch die Nachrichten um kurz vor 20 Uhr

dann weiter, unterbrochen nur durch die Nachrichten um kurz vor 20 Uhr Um 20:30 Uhr ertönt dann der Anpfiff

FC Bayern vs Wolfsburg: So seht ihr das Spiel im Livestream im Internet

Auch in Sachen kostenloser Livestream gibt es gute Nachrichten: Für das Spiel zwischen Bayern und Wolfsburg wird es eine kostenfreie Übertragung im Internet geben. Ran.de wird die Partie im Stream übertragen. Hierfür benötigt es keine Registrierung oder Anmeldung. Zudem zeigt Sat.1 das laufende Programm auf sat1.de.

Die Streamingplattform DAZN überträgt das Freitagsspiel wie gewohnt im Livestream.

Alle Infos zur Übertragung am Freitag, den 17.12.2021, um 20:30 Uhr hier im Überblick:

DAZN 1 und DAZN 2: Auch über Sky und Vodafone könnt ihr die Fernsehsender empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen empfangen werden. Diesen Sender bekommt ihr mit DAZN über Vodafone mit einem GigaTV-Anschluss (per DSL und Kabel) und mit DAZN über Sky Q. So könnt ihr DAZN auch ohne Internet im TV sehen. Dieses Angebot kann sowohl über DAZN, als auch über Sky Q und Vodafone bestellt werden.

Bayerns Topstürmer Lewandowski strebt heute gegen Wolfsburg Rekord an

Eine weitere historische Tor-Marke strebt Robert Lewandowski im letzten Spiel des Jahres an. Der 33 Jahre alte Pole hat bislang 42 Bundesligatore im Kalenderjahr 2021 erzielt, so viele wie Bayern-Legende Gerd Müller 1972. Bei einem weiteren Treffer gegen Wolfsburg würde Lewandowski alleiniger Rekordhalter werden. „Ob er einen X-Jubel macht oder gar keinen Jubel, kann er selber entscheiden. Es ist schön, dass er trifft“, sagt Nagelsmann. Gegen Wolfsburg trifft Lewandowski besonders gerne: 23 Tore gelangen dem Polen in 20 Liga-Spielen. Nur Gerd Müller erzielte gegen einen Gegner mehr Treffer - 27 Tore gegen den Hamburger SV.