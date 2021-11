Spitzenduell in der 1. Bundesliga: Der Tabellenführer FC Bayern München emfpängt am heutigen Samstag, den 06.11.2021, den ungeschlagenen Tabellendritten SC Freiburg.

Wer hätte vor der Saison gedacht, dass die Breisgauer oben mitspielen werden? Der SC ist der einzige Verein in der 1. Bundesliga, der noch keine Niederlage hinnehmen musste. Auch die Defensive steht kompakt. Das Team von Trainer Christian Streich präsentiert mit sieben Gegentreffer die stärkste Abwehr der Liga. Der FCB hat nach der Klatsche im DFB-Pokal gegen Gladbach wieder zu ihrer alten Form zurückgefunden. Am vergangenen Spieltag fegten sich Union Berlin mit 2:5 weg und auch in der Champions League gewannen sie gegen Benfica Lissabon mit 5:2.

Wo wird das Bundesliga-Spiel zwischen Bayern und Freiburg live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Livestream ?

? Alle Infos zur Übertragung der Partie bekommt ihr hier.

1. Fußball-Bundesliga – FC Bayern vs. SC Freiburg: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Spiel zwischen den Bayern und SC Freiburg findet am Samstag, den 06.11.2021, um 15:30 Uhr statt. Das Spiel findet in der Allianz-Arena statt. Das Stadion darf komplett ausgelastet werden und 75.000 Zuschauer dürfen Platz nehmen. Es gilt nach wie vor die 3G-Regel.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Bayern München, SC Freiburg

: FC Bayern München, SC Freiburg Wettbewerb : 1. Bundesliga, 11. Saisonspiel

: 1. Bundesliga, 11. Saisonspiel Datum und Uhrzeit : 06.11.2021, 15:30 Uhr

: 06.11.2021, 15:30 Uhr Spielort : Allianz-Arena, München

: Allianz-Arena, München zugelassene Zuschauer: 75.000

Bayern gegen Freiburg: Gibt es eine Übertragung des Bundesligaspiels im Free-TV?

Fußballfans fragen sich, ob das Bundesligaspiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

FC Bayern München vs. SC Freiburg: So seht ihr das Spiel im Livestream im Internet

Auch in Sachen Livestream im Internet gibt es schlechte Nachrichten: Für das Spiel zwischen Bayern und SC Freiburg wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Sky hat sich die Exklusivrechte an den Samstagnachmittag-Spielen gesichert, bietet jedoch einen Livestream über Sky Go und Sky Ticket an.

Die Streamingplattform DAZN wird das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung am Samstag, den 06.11.2021, um 15:30 Uhr hier im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay-TV : SkySport

: SkySport Live-Stream: SkyTicket, SkyGo

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die weiteren Spiele am 11. Spieltag

Neben der Partie zwischen Bayern und Freiburg hat die 1. Bundesliga noch andere Begegnungen zu bieten. Hier findet ihr alle Spiele des 11. Spieltags:

Freitag, den 05.11.2021 um 20:30

FSV Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach

Samstag, den 06.11.2021 um 15:30 Uhr

VfL Bochum vs. TSG Hoffenheim

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld

VfL Wolfsburg vs. FC Augsburg

Samstag, den 06.11.2021 um 18:30 Uhr

RB Leipzig vs. Borussia Dortmund

Sonntag, den 07.11.2021 um 15:30 Uhr

Hertha BSC Berlin vs. Bayer 04 Leverkusen

Sonntag, den 07.11.2021 um 17:30 Uhr

1. FC Köln vs. 1. FC Union Berlin

Sonntag, den 07.11.2021 um 19:30 Uhr