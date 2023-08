Am heutigen Samstag treten der FC Bayern München und RB Leipzig im DFL-Supercup 2023 gegeneinander an. Somit wiederholt sich das Supercup-Finale von 2022. Damals konnten sich die Bayern mit einem 5:3-Sieg in der Red Bull Arena durchsetzen. In diesem Jahr empfängt der deutsche Meister den Pokalsieger allerdings in der heimischen Allianz-Arena. Ein Bayern-Sieg würde den 12. Supercup-Titel bedeuten, für Leipzig wäre es der erste Titelgewinn. Welches Team kann den ersten Titel der neuen Saison holen?

FC Bayern gegen RB Leipzig – Supercup heute: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Am heutigen Samstag, den 12. August 2023, will der FC Bayern den ersten Titel in der neuen Saison holen. Die Partie zwischen dem deutschen Meister aus München und dem Pokalsieger aus Leipzig wird in der Allianz Arena ausgetragen. Der Supercup 2023 wird um 20.45 Uhr angepfiffen. Alle Fans, die nicht vor Ort dabei sein können, haben die Möglichkeit, den Supercup live im Fernsehen und Internet zu verfolgen.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : FC Bayern München, RB Leipzig

: FC Bayern München, RB Leipzig Wettbewerb : DFL-Supercup 2023

: DFL-Supercup 2023 Datum und Anpfiff : Samstag, 12. August 2023, 20.45 Uhr

: Samstag, 12. August 2023, 20.45 Uhr Spielort : Allianz Arena, München

: Allianz Arena, München Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Bayern gegen Leipzig: Übertragung des Supercups live im Free-TV?

Für alle Fußballfans gibt es eine gute Nachricht: Der Supercup zwischen dem FC Bayern und Leipzig wird live im Free-TV übertragen. Der Privatsender Sat.1 hat sich die Rechte an der Partie gesichert und überträgt das Spiel live und in voller Länge. Um 20.05 Uhr geht Sat.1 mit den Vorberichten zum Supercup auf Sendung. Matthias Opdenhövel übernimmt die Moderation, Stefan Kuntz steht ihm als Experte zur Seite. Zum Anpfiff um 20.45 Uhr übernimmt dann Kommentator Wolff-Christopf das Mikrofon. Zudem berichtet das Reporter-Duo Thomas Herrmann und Andera Kaiser live aus der Allianz-Arena.

Auch der Pay-TV Sender Sky hat die Rechte an der Partie und überträgt ab 20.00 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga/UHD und Sky Sport Top Event.

Supercup 2023: Gibt es einen kostenlosen Stream für Bayern gegen Leipzig?

Gute Nachrichten für alle Streaming-Fans! Der Supercup kann bei verschiedenen Anbieter live gestreamt werden. Sat.1 bietet parallel zur TV-Übertragung einen kostenlosen Livestream auf ran.de an.

Sky-Abonnenten können das Spiel auch bei Sky Go und WOW verfolgen.

Alle Informationen zur Übertragung im TV und Stream bekommt ihr hier in der Übersicht:

Free-TV : Sat.1

: Sat.1 Pay-TV : Sky Sport Bundesliga/UHD und Sky Sport Top Event

: Sky Sport Bundesliga/UHD und Sky Sport Top Event Livestream: ran.de, Sky Go, WOW

Bayern gegen RB: Weiteres Testspiel einen Tag nach Supercup

Nach dem Supercup am Samstag in der Allianz-Arena ist für den 13. August ein zweites, geheimes Treffen auf dem Bayern-Campus geplant. Die zweite Partie wird jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen, auch Medien sind nicht zugelassen. Die Trainer beider Teams, Thomas Tuchel und Marco Rose, wollen vor dem Auftakt in der Fußball-Bundesliga noch weitere Erkenntnisse über ihre Spieler sammeln und jenen eine Einsatzchance geben, die im Supercup nicht oder nur kurz gespielt haben.

