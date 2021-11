Die Frauen des FC Bayern München treffen am heutigen Mittwoch, den 10.11.2021, auf den Rekordmeister Olympique Lyon. Der Tabellenführer der Bundesliga will sich nicht vor dem 7-maligen Champions-League-Sieger verstecken und geht mit viel Selbstvertrauen in den 3. Spieltag. „Vom spielerischen Niveau her sind wir auf jeden Fall auf Augenhöhe. Zudem haben wir als Bonus diesen extrem starken Teamzusammenhalt. Daher können wir selbstbewusst auftreten, furchtlos ins Spiel gehen und zeigen, was wir draufhaben.“, so Bayern-Kapitänin Lina Magull. Olympique Lyon hatte von 2016 bis 2020 die Königsklasse dominiert und fünf Titel nacheinander geholt. Ihr unglaublicher Lauf wurde vom FC Barcelona gestoppt.

Gruppenphase Champions League Frauen – Lyon vs. FC Bayern: Uhrzeit, Datum, Spielort

Das dritte Spiel der Gruppe D der UEFA Champions League zwischen Lyon und Bayern München findet am Mittwoch, den 10.11.2021 um 21:00 Uhr statt. Der FCB gastiert im Groupama Stadium in Lyon.

Teams: Olympique Lyon, FC Bayern München

Wettbewerb: UEFA Champions League Gruppe D, 3. Spieltag

Anstoß: Mittwoch, den 10.11.2021, um 21:00 Uhr

Spielort: Groupama Stadium, Lyon

Olympique Lyon vs. FC Bayern München: Übertragung live im Free-TV und Stream?

Leider wird das Spiel zwischen Lyon und dem FC Bayern nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Im Internet ist das Spiel jedoch kostenlos zu sehen. DAZN überträgt das Spiel der Frauen auf dem YouTube-Channel „DAZN UEFA Women's Champions League“. Natürlich wird das Spiel auch auf dem Streamingportal von DAZN übertragen. Im Pay-TV ist die Begegnung auf DAZN 1 zu sehen.

DAZN 1 und DAZN 2: Ihr die Fernsehsender via Sky empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.