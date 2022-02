Am heutigen Samstag, 05.02.2022, findet das Topspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig statt.

Die Bayern liegen weiterhin sechs Punkte vor dem BVB. Gegen Hertha BSC Berlin gewann der Rekordmeister mühelos mit 4:1. Vor allem Joshua Kimmich glänzte im Mittelfeld als Ballverteiler. „Es macht wirklich Spaß, wieder auf dem Platz zu stehen“, so der deutsche Nationalspieler nach der Partie. Auch bei RB Leipzig läuft es gut. Drei Siege aus den ersten drei Rückrundenspielen konnten sie für sich entscheiden. Nach schwachem Saisonstart befinden sich die Roten Bullen auf den Weg Richtung Königsklasse.

Wo wird das Topspiel zwischen dem FCB und RB Leipzig live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Livestream ?

? Alle Infos zur Übertragung der Partie bekommt ihr hier.

1. Bundesliga – FC Bayern vs. RB Leipzig: Uhrzeit, Datum, Spielort

Das Spiel zwischen dem FC Bayern und Leipzig findet am Samstag, den 05.02.2022, um 18:30 Uhr statt. Das Spiel wird in der Allianz-Arena in München ausgetragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Bayern München, RB Leipzig

: FC Bayern München, RB Leipzig Wettbewerb : 1. Bundesliga, 21. Saisonspiel

: 1. Bundesliga, 21. Saisonspiel Datum und Uhrzeit : 05.02.2022, 18:30 Uhr

: 05.02.2022, 18:30 Uhr Spielort: Allianz-Arena, München

FC Bayern vs. RB Leipzig live: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Fußballfans fragen sich, ob das Bundesligaspiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen. Kommentator ist Wolff Fuss.

Bayern München vs. RB: So seht ihr das Spiel online im Livestream

Für das Spiel zwischen FC Bayern München und den Roten Bullen gibt es keinen kostenlosen Livestream im Internet. Sky hat sich die Exklusivrechte an den Samstagnachmittag-Spielen gesichert, bietet jedoch einen Livestream über Sky Go und Sky Ticket an.

Die Streamingplattform DAZN wird das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung am Samstag, den 05.02.2022, um 18:30 Uhr hier im Überblick: