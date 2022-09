Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München trifft am heutigen Dienstag, 13.09.2022, am 2. Spieltag UEFA Champions League auf den FC Barcelona. Die Zuversicht vor dem brisanten Wiedersehen mit Ex-Torjäger Robert Lewandowski ist in München enorm, auch wenn es am Samstag in der Bundesliga im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart nur zu einem Unentschieden gereicht hat. "Wir freuen uns jetzt auf Barca und Robert. Wir kennen Robert gut und wissen um seine Fähigkeiten. Aber auch er weiß, dass es nicht einfach gegen uns ist", betonte Kapitän Manuel Neuer.

TV-Übertragung : Wird das CL-Spiel live im Free-TV übertragen?

Livestream: Gibt es einen kostenlosen Stream des Champions-League-Spiels?

Hier bekommt ihr alle Infos zur Übertragung FC Bayern München gegen den FC Barcelona.

FC Bayern gegen FC Barcelona heute in der Champions League: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Das Spiel am 2. Spieltag der Champions League zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona findet am Dienstag, den 13.09.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 21:00 Uhr in der Allianz-Arena in München. Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Bayern München, FC Barcelona

Wettbewerb : UEFA Champions League 2022/23, 2. Spieltag

Datum und Uhrzeit : 13.09.2022, 21:00 Uhr

Stadion/Spielort : Allianz-Arena, München

: Allianz-Arena, München Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

Ex-Bayer Robert Lewandowski vom FC Barcelona erzielte am 1. Spieltag der Champions League beim 5:1 gegen Viktoria Pilsen drei Tore.

FC Bayern München vs. FC Barcelona heute im TV: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

nicht live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte der Champions League teilen sich diese Saison DAZN und Amazon Prime. Fans können das Spiel heute live und in voller Länge exklusiv auf Fußball-Fans werden sich hinsichtlich des Heimspiels des FC Bayern heute in der Champions League fragen, ob das Spiel gegen den FC Barcelona mit Robert Lewandowski live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Leider gibt es hier schlechte Nachrichten: Das Spiel zwischen den Bayern und Barca wirdübertragen. Die Übertragungsrechte der Champions League teilen sich diese Saison DAZN und Amazon Prime. Fans können das Spiel heute live und in voller Länge exklusiv auf Prime Video verfolgen.

sportstudio UEFA Champions League“ am Mittwoch, 14. September 2022, ab 23.15 Uhr im ZDF – mit allen Toren, Highlights und Interviews. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Expertin Wer Bewegtbilder zum Spiel der Bayern gegen Barcelona im Free-TV sehen will, muss sich bis Mittwoch gedulden. Alles Wissenswertes zu den Spielen in der europäischen Königsklasse präsentiert „“ am Mittwoch, 14. September 2022, ab 23.15 Uhr im ZDF – mit allen Toren, Highlights und Interviews. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Expertin Martina Voss-Tecklenburg führen durch die Sendung.

DAZN oder Amazon Prime – Wo wird Bayern gegen Barcelona im Livestream übertragen?

Für das Champions League-Spiel des FCB wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Amazon zeigt das Spiel im Stream auf Prime Video. Dort kann das Spiel im kostenpflichtigen Live-Stream verfolgt werden. Kostenlos kann das Spiel lediglich über das FCB-Netradio mitgehört werden. Alle Infos zur Übertragung Bayern gegen Barcelona am 13.9.2022 um 21:00 Uhr:

FC Bayern gegen Barca heute live: Vorberichte, Moderator, Kommentator und Experte

Die Übertragung der Partie des FC Bayern vs. den FC Barcelona beginnt auf Prime Video um 20:00 Uhr. Bis zum Anpfiff um 21:00 Uhr gibt es Vorberichte mit Analysen und Interviews. Das Duell in der Champions League wird präsentiert von Sebastian Hellmann mit den Experten Matthias Sammer, Mario Gomez und Josephine Henning. Die Kommentatoren sind Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes.

Wer ist der Schiedsrichter bei FC Bayern gegen den FC Barcelona?

Der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie leitet die Partie am Dienstagabend zwischen dem FC Bayern und Barcelona. Makkelie gilt als erfahrener Referee und hat unter anderem bei der Europameisterschaft 2021 vier Spiele geleitet, darunter die Niederlage der deutschen Nationalmannschaft gegen England im Achtelfinale.

