Der FC Augsburg und FC Bayern München eröffnen im heutigen Freitagsspiel, 19.11.2021, den 12. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga.

Gegen den Rekordmeister FC Bayern hoffen die Augsburger hoffen im bayerischen Bundesliga-Duell auf einen „Sahnetag“. „Wir wissen, dass wir der krasse Außenseiter sind. Von zehn Spielen gewinnt statistisch gesehen zehn Mal Bayern München“, sagte FCA-Coach Markus Weinzierl vor dem Spiel am Freitagabend. Dennoch sei es nicht unmöglich, gegen den Tabellenführer zu punkten.

Der Coach setzt gegen den deutschen Rekordmeister auf die Heimstärke seiner Mannschaft. Sieben Punkte aus den letzten drei Heimspielen lautet die Bilanz der Schwaben. „Ich will minimum einen Punkt gegen Bayern“, gab FCA-Torwart Rafal Gikiewicz daher selbstbewusst als Ziel aus. „Wir wollen ein ekliger Gegner sein und einen Fight liefern“, ergänzte Weinzierl.

Wo wird das Spiel Bayern gegen Augsburg heute live übertragen?

1. Bundesliga – FC Augsburg gegen FC Bayern: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das bayerische Duell der 1. Bundesliga zwischen findet am heutigen Freitag, den 19.11.2021, um 20:30 Uhr statt. Ausgetragen wird die Begegnung in der WWK-Arena in Augsburg. Im Stadion der Fuggerstädter sind momentan 30.660 (unter 2G-Regelung, FFP2-Maskenpflicht auf allen Plätzen) zugelassen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Bayern, FC Augsburrg

: FC Bayern, FC Augsburrg Wettbewerb : 1. Bundesliga, Saison 2021/22, 12. Spieltag

: 1. Bundesliga, Saison 2021/22, 12. Spieltag Datum und Uhrzeit : Freitag, 19.10.2021, 20:30 Uhr

: Freitag, 19.10.2021, 20:30 Uhr Spielort : WWK-Arena, Augsburg

: WWK-Arena, Augsburg Zugelassene Zuschauer: 30.660

Übertragung: Augsburg gegen Bayern live im Free-TV und Stream?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Augsburg und dem FCB wird heute nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Sky wird die Begegnung lediglich in Kooperation mit DAZN auf dem Sender DAZN 1 zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Bayern gegen Augsburg am 18.22.2021 um 20:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: DAZN 1

DAZN 1 Live-Stream: DAZN

DAZN 1 und DAZN 2: So könnt ihr die Fernsehsender via Sky empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.

Stanisic folgt Süle: Wieder Corona-Wirbel beim FC Bayern

Erneuter Corona-Schreck für Julian Nagelsmann. Der Trainer von Bayern München hat gerade erst seine Quarantäne-Kicker um Impfskeptiker Joshua Kimmich zurückbekommen, da schlägt das Virus schon wieder zu. Josip Stanisic hat es diesmal erwischt.

Am Mittwochabend bestätige der Fußball-Rekordmeister den Fall. „Der Defensivspieler des FC Bayern war vollständig geimpft und befindet sich in häuslicher Isolation. Es geht ihm gu“, hieß es in einer kurzen Mitteilung. Der neuerliche Wirbel störte die Vorbereitung auf das Bundesliga-Derby beim FC Augsburg am Freitag empfindlich.

Nach seiner Rückkehr von der kroatischen Nationalmannschaft wurde Stanisic positiv getestet. Der 21-Jährige ist symptomfrei. Noch am Sonntag hatte er mit dem WM-Zweiten nach dem 1:0 gegen Russland über das Katar-Ticket jubeln dürfen, Stanisic war eingewechselt worden.

1. Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die Spiele am 12. Spieltag

Neben der Partie zwischen Bayern und Augsburghat die 1. Bundesliga am Wochenende noch weitere spannende Begegnungen zu bieten.

Hier findet ihr alle Spiele des 12. Spieltags:

Freitag, den 19.11.2021 um 20:30

FC Augsburg vs. FC Bayern München

Samstag, den 20.11.2021 um 15:30 Uhr

TSG Hoffenheim vs. RB Leipzig

Arminia Bielefeld vs. VfL Wolfsburg

Bayer 04 Leverkusen vs. VfL Bochum

Borussia Mönchengladbach vs. Greuther Fürth

Borussia Dortmund vs. VfB Stuttgart

Samstag, den 20.11.2021 um 18:30

1. FC Union Berlin vs. Hertha BSC Berlin

Sonntag, den 21.11.2021 um 15:30 Uhr

SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt

Sonntag, den 21.11.2021 um 17:30 Uhr