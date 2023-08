Am Sonntag, den 27. August 2023, empfängt der FC Bayern München am 2. Spieltag der Bundesliga den FC Augsburg. Der Rekordmeister aus München gewann die Auftaktpartie in Bremen souverän mit 4:0. Neuzugang Harry Kane stellte in seinem ersten Bundesligaspiel sein Können unter Beweis. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft steuerte bei dem Sieg einen Treffer und eine Vorlage bei. Im ersten Heimspiel der Saison möchte der FC Bayern München nun den zweiten Saisonsieg feiern und sich die Tabellenführung sichern. Unter der Woche verpflichteten die Münchener den Torhüter Daniel Peretz von Maccabi Tel Aviv. Der Gast aus Augsburg spielte am ersten Spieltag in einem torreichen Spiel 4:4 unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach. Die Bilanz im bayerischen Duell spricht für die Bayern. In 25 Begegnungen gewann der FCB 18 Mal. Viermal ging der FCA als Sieger vom Platz, zweimal teilte man die Punkte.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel FC Bayern München gegen den FC Augsburg und die Übertragung im TV und Stream.

FC Bayern München gegen FC Augsburg, 1. Bundesliga heute – Uhrzeit, Übertragung

Am Sonntag, den 27.08.2023, trifft der FC Bayern München auf den FC Augsburg. Anstoß der Partie ist um 17:30 Uhr in der Allianz-Arena in München. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: FC Bayern München, FC Augsburg

FC Bayern München, FC Augsburg Wettbewerb: 2. Spieltag, 1. Bundesliga 2023/24

2. Spieltag, 1. Bundesliga 2023/24 Datum und Anpfiff: Sonntag, 27.08.2023, 17:30 Uhr

Sonntag, 27.08.2023, 17:30 Uhr Spielort: Allianz-Arena, München

1. Bundesliga live: Wer überträgt Bayern gegen Augsburg im TV?

Der Streamingdienst DAZN besitzt die Übertragungsrechte an der 1. Bundesliga am Sonntag. Über den linearen TV-Sender DAZN 1 können Abonnenten die Partie im Fernsehen verfolgen. Die Übertragung beginnt mit den Vorberichten ab 16:45 Uhr. Moderatorin ist Die Partie zwischen Bayern München und dem FC Augsburg wird nicht live im empfangbaren Fernsehen übertragen.Über den linearen TV-Sender DAZN 1 können Abonnenten die Partie im Fernsehen verfolgen. Die Übertragung beginnt mit den Vorberichten ab 16:45 Uhr. Moderatorin ist Laura Wontorra . Das Spiel wird kommentiert von Uli Hebel und dem Experten Michael Ballack. Reporter vor Ort ist Max Siebald.

Gibt es einen kostenlosen Stream zu Bayern München vs. FC Augsburg?

Einen kostenlosen Livestream wird es für Partie FC Bayern München gegen den FC Augsburg nicht geben. Der Streamingdienst DAZN streamt das Spiel Bayern München gegen Augsburg exklusiv auf seiner Plattform. Der Livestream erfordert ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement.

Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV: -

- Pay-TV: DAZN 1

DAZN 1 Livestream: DAZN

Vor dem Augsburg-Spiel: FC Bayern will Stadionbesuch sicherer machen

Gemeinsam mit seinen Anhängern hat der FC Bayern eine Strategie erarbeitet, um den Besuch der Zuschauer in der Allianz-Arena noch sicherer zu gestalten. Andreas Jung, der Leiter des Marketingteams, erklärte: "Durch unser Aufmerksamkeitskonzept 'OBACHT' möchten wir sämtliche Mitglieder, Fans und Mitarbeiter des FC Bayern ermutigen, genau hinzuschauen und zuzuhören, einzuschreiten, zu unterstützen und füreinander da zu sein." In Bezug auf die Heimspiele des deutschen Fußball-Rekordmeisters werden nunmehr zwei speziell geschulte Psychologen ständig verfügbar sein. Besucher können über QR-Codes, die im Stadion verteilt sind, die Unterstützung dieser Experten anfordern.

