Für den FC Bayern München geht es heute Abend um alles oder nichts: Die Bayern empfangen am Dienstag, 12.4.2022, den FC Villarreal zum Viertelfinal-Rückspiel in der UEFA Champions League. Nach der völlig indisponierten 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel, muss der deutsche Fußball-Rekordmeister heute liefern. Bayern-Coach Julian Nagelsmann ist davon überzeugt, dass seine zuletzt so inkonstante Mannschaft voll da ist, wenn es von ihr erwartet wird. „Wir haben auch in dieser Saison immer geliefert“, versicherte Nagelsmann.

TV-Übertragung : Wird das Viertelfinal-Hinspiel live im Free-TV übertragen?

: Wird das Viertelfinal-Hinspiel live im Free-TV übertragen? Livestream : Gibt es einen kostenlosen Stream des Champions-League-Spiels?

: Gibt es einen kostenlosen Stream des Champions-League-Spiels? Hier bekommt ihr alle Infos zur Übertragung Bayern gegen Villarreal.

FC Bayern heute gegen Villarreal im Viertelfinale der Champions League: Uhrzeit, Anpfiff und Übertragung des Rückspiels

Das Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale zwischen Bayern und Villarreal findet am Dienstag, den 12.4.2022, statt. Angepfiffen wird das Spiel um 21:00 Uhr in Allianz-Arena in München. Schiedsrichter Slavko Vincic aus Slowenien wird die Partie leiten.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Bayern München, FC Villarreal

: FC Bayern München, FC Villarreal Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Viertelfinale, Rückspiel

: UEFA Champions League 2021/22, Viertelfinale, Rückspiel Datum und Uhrzeit : 12.4.2022, 21:00 Uhr

: 12.4.2022, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Allianz-Arena, München

: Allianz-Arena, München Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)

Im Hinspiel vor einer Woche hatte der FC Bayern in Villarreal das Nachsehen. Die 0:1 Niederlage hätte am Ende sogar noch höher ausfallen können. Werden Thomas Müller und Co. mit einem Sieg im Rückspiel das Halbfinale der Champions League errreichen?

Bayern München – Villarreal heute im TV: Gibt es eine Übertragung des Rückspiels im Free-TV?

Wenn das Duell um den Einzug ins Champions-League-Halbfinale zwischen Bayern und Villarreal am Dienstagabend angepfiffen wird, können Fußball-Fans in Deutschland natürlich live vor den heimischen Bildschirmen dabei sein. Doch wird das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League überhaupt im frei empfangbaren Fernsehen übertragen? Leider gibt es hier schlechte Nachrichten: Das Viertelfinal-Rückspiel läuft heute leider nicht im Free-TV. Ort der Übertragung ist am heutigen Dienstagabend das Internet.

DAZN oder Amazon Prime – Wer überträgt Bayern gegen Villarreal im Livestream?

Seit dieser Saison sind die Übertragungsrechte in Sachen Champions League noch komplizierter geworden, denn neben DAZN hat nun auch Amazon Prime die Königsklasse im Programm. Immer ein Dienstags-Topspiel pro Spielwoche darf der Streamingdienst Amazon Prime Video übertragen. In dieser Woche fällt die Übertragung daher auf die Rückspiel Bayern gegen Villarreal. Um 20:00 Uhr startet Amazon Prime Video mit der Übertragung aus der Allianz Arena. Da Amazon Prime Video eine reine Online-Plattform ist, gibt es keine Übertragung im linearen Fernsehen.

Alle Infos zur Übertragung Bayern gegen Villareal am 12.4.2022 um 21:00 Uhr:

Gratis-Stream: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream für Bayern vs. Villarreal?

Gratis-Livestream für die Partie Bayern gegen Villarreal wird es leider nicht geben. Dennoch gibt es die Möglichkeit, das Viertelfinal-Rückspiel vollkommen kostenlos im Internet zu verfolgen. Denn Amazon Prime bietet einen kostenfreien Testmonat an. Innerhalb dieses Probemonats, kann das gesamte Angebot gratis getestet werden. Wenn das Testabo vor Ablauf der Frist wieder gekündigt wird, entstehen keinerlei Kosten. Diese Möglichkeit gibt es auf dem Streamingportal DAZN seit einiger Zeit allerdings nicht mehr. Einenfür die Partie Bayern gegen Villarreal wird es leider nicht geben. Dennoch gibt es die Möglichkeit, das Viertelfinal-Rückspiel vollkommenim Internet zu verfolgen. Dennbietet einen kostenfreien Testmonat an. Innerhalb dieses Probemonats, kann das gesamte Angebot gratis getestet werden. Wenn dasvor Ablauf der Frist wieder gekündigt wird, entstehen keinerlei Kosten. Diese Möglichkeit gibt es auf dem Streamingportalseit einiger Zeit allerdings nicht mehr. Hier erfahrt ihr alles zum Probeabo auf DAZN und wie man dieses wieder kündigt.

So lief das Hinspiel zwischen Bayern und Villarreal im Viertelfinale der Champions League

Der FC Bayern München steht im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Villarreal am Dienstag unter Druck. Nach einem 0:1 beim spanischen Europa-League-Sieger muss sich der deutsche Fußball-Rekordmeister erheblich steigern, um ins Halbfinale einzuziehen. Eine Zusammenfassung sowie alle Highlights im Video vom Hinspiel zwischen Bayern und Villarreal am 6.4.2022 bekommt ihr in diesem Artikel.

Free-TV: ZDF zeigt Highlights der Champions League im „Sportstudio“

Auch wenn es in dieser Champions-League-Saison keine kostenlose TV-Übertragung der Viertelfinal-Spiele gibt, darf das ZDF wieder bewegte Bilder von der Königsklasse zeigen. Nachdem der öffentlich rechtliche Sender bis 2018 noch eine CL-Partie pro Spieltag übertragen hatte, zeigt „das Zweite“ in dieser Saison nur noch das Endspiel live. Zudem gibt es alles Wissenswerte zu den Spielen in der europäischen Königsklasse im „sportstudio UEFA Champions League“ am Mittwoch, 13. April 2022, ab 23.00 Uhr zu sehen. Zuschauer bekommen dann alle Toren, Highlights und Interviews zu den Spielen. Moderator Sven VossModeration: Sven Voss führt durch die Sendung. Zu Gast ist die Bundestrainerin der deutschen Frauennationalmannschaft Martina Voss-Tecklenburg. Im Blickpunkt werden die Topspiele FC Bayern München gegen den FC Villarreal sowie Real Madrid gegen Chelsea stehen.