Die Frauen des FC Bayern München bestreiten heute, am 22.03.2022, ihr Hinspiel im Viertelfinale der Women’s Champions League. Gegner ist Paris Saint-Germain. Die Begegnung verspricht aus zweierlei Perspektive eine große Portion Spannung, denn es spielen nicht nur zwei europäische Top-Mannschaften gegeneinander, erstmals bestreiten die Münchenerinnen ein Spiel in der Allianz Arena.

Die Mannschaft um Trainer Jens Scheuer hat sich durch das Erreichen des zweiten Platzes in Gruppe D für das Viertelfinale qualifiziert.

Wo wird das Spiel zwischen Bayern und PSG im Free-TV übertragen?

übertragen? Gibt es für die Champions-League-Partie der Frauen einen kostenlosen Live-Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung findet ihr hier.

FC Bayern gegen Paris – Champions League Frauen: Uhrzeit, Datum, Spielort

Das Hinspiel des Viertelfinales zwischen dem FC Bayern und PSG findet am Dienstag, 22.03.2022, um 18:45 Uhr statt. Ausgetragen wird die Begegnung in der Allianz Arena in München.

FC Bayern Frauen heute live: Gibt es eine Übertragung im Free-TV und Stream?

Das Spiel zwischen den Münchenerinnen und Paris ist nicht im frei empfangbaren Fernsehen, dafür aber kostenlos im Internet zu sehen. DAZN überträgt das Spiel der Frauen sowohl auf seinem Streamingportal als auch auf dem YouTube-Channel „DAZN UEFA Women's Champions League“.

Alle Infos zur Übertragung Bayern – Paris St. Germain am 22.03.2022 um 18:45 Uhr:

DAZN 1 und DAZN 2: So könnt ihr die Fernsehsender via Sky empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.