FC Bayern gegen Union Berlin heute: Der Rekordmeister FC Bayern München empfängt am 27. Spieltag der 1. Bundesliga Union Berlin. Die Partie Bayern gegen Union findet am Samstag, 19.03.2022, in der Allianz-Arena statt. Alle Infos zur Übertragung des Topspiels in der Bundesliga findet ihr hier.

Welcher Sender überträgt das Spiel der 1. Fußball-Bundesliga zwischen Bayern München und Union Berlin live im TV ?

überträgt das Spiel der 1. Fußball-Bundesliga zwischen Bayern und Berlin ? Wo gibt es einen kostenlosen Live-Stream des Topspiels?

FC Bayern gegen Union Berlin Übertragung heute: Spielbeginn, Spielort, Datum

Das Spiel der Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Union findet am Samstag, den 19.03.2022, um 18:30 Uhr statt. Das Spiel wird in der Allianz-Areana in München ausgetragen.

Alle Infos zur Partie der 1. Bundesliga im Überblick:

Teams : FC Bayern München, Union Berlin

: FC Bayern München, Union Berlin Wettbewerb : 1. Bundesliga, 27. Spieltag

: 1. Bundesliga, 27. Spieltag Datum und Uhrzeit : 19.03.2022, 18:30 Uhr

: 19.03.2022, 18:30 Uhr Spielort: Allianz-Arena, München

Hat der FC Bayern München auch nach dem Topspiel gegen Union Berlin Grund zum Feiern? Die Bayern sind in der Allianz-Arena gegen die Eisernen gefordert.

© Foto: Arne Dedert/dpa

FC Bayern vs Union live: Welche Sender übertragen das Spiel im TV?

Für Fans der beiden Mannschaften gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel Bayern gegen Union wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung bei Sky Sport 1 live und in voller Länge übertragen.

FC Bayern gegen Union Berlin: Das Spiel im Live-Stream sehen

Einen kostenlosen Live-Stream für das Bundesligaspiel wird es nicht geben. Bei Sky kann die Partie zwischen dem FC Bayern München und Union Berlin kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung Bayern München gegen Union Berlin am 19.03.2022 um 18:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: Sky Sport 1

Sky Sport 1 Livestream: SkyTicket, SkyGo

Vor Bayern-Spiel gegen Union: Matthäus kritisiert Kahn und Salihamidzic

Lothar Matthäus hat die Bayern-Verantwortlichen Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic für den Umgang mit Stürmer Robert Lewandowski kritisiert. „Wenn man bis jetzt nicht mit Lewandowskis Seite Kontakt aufgenommen hat, finde ich das respektlos. Das wäre unter Uli Hoeneß oder Kalle Rummenigge undenkbar gewesen“, sagte der ehemalige Nationalspieler der „Sport Bild“. „Der FC Bayern kann sich glücklich schätzen, dass Robert Lewandowski so einen super Charakter hat und ein Vollprofi ist. Er lässt sich nicht gehen.“