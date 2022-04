Die VfL Wolfsburg Frauen sind heute Abend in der Champions League gefordert: Wolfsburg ist am Freitag, 22.04.2022, beim FC Barcelona im Hinspiel des Halbfinale der Champions League zu Gast. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg wollen sich von der erwarteten Weltrekordkulisse beim FC Barcelona nicht einschüchtern lassen. „Natürlich kann das Einfluss haben. Aber genau dafür sind wir erfahrenen Spielerinnen, die die eine oder andere Situation in gefüllten Stadien schon kennen dann da. Wir wollen die Jüngeren an die Hand nehmen und versuchen, ihnen ein gutes Gefühl zu geben“, sagte Kapitänin Alexandra Popp. Der FC Barcelona erwartet im Camp Nou 98.000 Zuschauer. So viele Fans gab es noch nie bei einem Frauen-Spiel.

TV-Übertragung : Wird das Halbfinal-Hinspiel live im Free-TV übertragen?

Livestream : Gibt es einen kostenlosen Stream des Champions-League-Spiels?

Hier bekommt ihr alle Infos zur Übertragung Barcelona gegen VfL Wolfsburg Frauen.

VfL Wolfsburg Frauen heute gegen Barcelona in der Champions League: Uhrzeit, Anpfiff und Übertragung

Das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale zwischen Barcelona und den Wolfsburg Frauen findet am Freitag, den 22.4.2022, statt. Angepfiffen wird das Spiel um 18:45 Uhr im ausverkauften Camp Nou in Barcelona.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Barcelona ,VfL Wolfsburg Frauen

: FC Barcelona ,VfL Wolfsburg Frauen Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Halbfinale, Hinspiel

: UEFA Champions League 2021/22, Halbfinale, Hinspiel Datum und Uhrzeit : 22.4.2022, 18:45 Uhr

: 22.4.2022, 18:45 Uhr Stadion/Spielort: Camp Nou, Barcelona

Das Stadion Camp Nou wird beim Hinspiel der FC Barcelona Frauen gegen die VfL Wolfsburg Frauen ausverkauft sein.

FC Barcelona – Wolfsburg Frauen heute im TV: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Wenn das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale der Frauen zwischen Barcelona und den VfL Wolfsburg Frauen am Freitagabend angepfiffen wird, können Fußball-Fans in Deutschland live vor den heimischen Bildschirmen dabei sein. Doch wird das Halbfinal-Hinspiel im frei empfangbaren Fernsehen übertragen? Hier gibt es schlechte Nachrichten: Das Spiel läuft heute leider nicht im Free-TV.

Wer überträgt FC Barcelona gegen VfL Wolfsburg Frauen im Livestream?

Das Spiel Barcelona gegen Wolfsburg Frauen wird im Internet übertragen. DAZN überträgt das Spiel auf seinem Streamingportal für Abonnenten und beginnt mit den Vorberichten um 18:30 Uhr. Im Pay-TV ist die Begegnung auf DAZN 2 zu sehen.

Alle Infos zur Übertragung FC Barcelona gegen VfL Wolfsburg Frauen am 22.4.2022 um 18:45 Uhr:

Free-TV : -

: - Pay-TV : DAZN 1

: DAZN 1 Live-Stream: DAZN (kostenpflichtig), Youtube (kostenlos)

Gratis-Stream: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream für Barcelona vs. Wolfsburg Frauen?

Gratis-Livestream für die Partie der FC Barcelona Frauen gegen die VfL Wolfsburg Frauen wird es auch geben. Im Internet ist das Spiel kostenlos zu sehen. DAZN überträgt das Spiel der Frauen auf dem YouTube-Channel „DAZN UEFA Women's Champions League“. Hier geht es direkt zur Übertragung der Partie der Einenfür die Partie der FC Barcelona Frauen gegen die VfL Wolfsburg Frauen wird es auch geben. Im Internet ist das Spiel kostenlos zu sehen. DAZN überträgt das Spiel der Frauen auf dem-Channel „DAZN UEFA Women's Champions League“. Hier geht es direkt zur Übertragung der Partie der FC Barcelona Frauen gegen die VfL Wolfsburg Frauen auf Youtube

Frauen Champions League auf DAZN: Kommentatoren und Experten

Bei DAZN sind beim Spiel Barcelona gegen Wolfsburg Frauen in der Champions League einige Reporter und eine Expertin im Einsatz, welche die Zuschauer durch den Fußballabend begleiten.

Die DAZN-Reporter und Expertin heute im Überblick:

Lukas Schonmöller (Moderator)

Jan Platte (Kommentator)

Julia Simic (Expertin)

Ann-Sophie Kimmel (Reporterin vor Ort)

DAZN 1 und DAZN 2: Die Fernsehsender via Sky empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.