Die Champions League geht in die heiße Phase und der „Fantalk“ auf Sport1 ist natürlich wieder mit dabei. Zuschauer können sich auch am heutigen Mittwoch, den 6.4.2022, wieder auf heiße Diskussionen in der „Fantalk“-Runde freuen. Thema ist der Champions-League-Auftritt des FC Bayern bei Villareal. Zudem wird das Parallelspiel Chelsea gegen Real Madrid unter die Lupe genommen.

Sendetermin : Zu welcher Uhrzeit wird der „Fantalk“ heute live ausgestrahlt?

: Zu welcher Uhrzeit wird der „Fantalk“ heute live ausgestrahlt? Gäste : Wer ist im „Sport1 Fantalk“ zu Gast?

: Wer ist im „Sport1 Fantalk“ zu Gast? Live-Stream: Wo kann die Sendung live im Internet verfolgt werden?

Alle Infos zur „Fantalk“-Folge heute Abend, am 6.4.2022, auf Sport1.

„Fantalk“ Sendetermin und Uhrzeit heute: Wann beginnt die Live-Sendung auf Sport1?

Die nächste Folge „Fantalk“ wird am heutigen Mittwoch, den 6.4.2022, live auf Sport1 ausgestrahlt. Der frei empfangbare Fernsehsender startet um 20:15 Uhr mit der Übertragung aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Laut der Sport1-Programmübersicht endet der „Fantalk“ um 23:15 Uhr.

So seht ihr den „Fantalk“ online im Live-Stream

Der „Fantalk“ kann auch im Online-Livestream verfolgt werden. Hierzu bietet Sport1 eine Übertragung auf tv.sport1.de an. Alternativ kann die Talkrunde auch auf dem Sport1-YouTube-Channel gestreamt werden.

„Fantalk“ heute: Das sind die Gäste am 6.4.2022

In der Fußball-Runde „Fantalk“ hat Moderator Thomas Helmer auch heute wieder eine launige Runde zu Gast.

Folgende „Fantalk“-Gäste werden am Mittwochabend den Königsklassen-Abend kommentieren:

Mario Basler (ehemaliger Fußballprofi)

Tobias Holtkamp (Sportberater und Kolumnist)

Ben Redelings (Autor und Filmemacher)

Stefan Effenberg (ehemaliger Fußballprofi)

Der frühere Fußball-Nationalspieler Mario Basler steht vor dem Vereinsheim des SC Türkgücü Osnabrück. Basler ist neuer Trainer des Kreisliga-Clubs. Der 53-Jährige hatte im Februar angekündigt, die Tätigkeit nach einer verlorenen Wette zu übernehmen. Heute ist er im „Fantalk“ auf Sport1 zu Gast.

„Fantalk“ Moderatoren: Thomas Helmer, Jana Wosnitza und Hartwig Thöne

Der ehemalige Fußballprofi Thomas Helmer begrüßt die Gäste im Studio und führt durch den Champions-League-Abend.

Auch die Fans vor Ort werden in die Talkrunde eingebunden. Dafür sorgt Co-Moderatorin Jana Wosnitza. Sie bleibt zusätzlich mit den TV-Zuschauern via Facebook und Twitter in Kontakt.

Zusätzliche Infos bekommen die Zuschauer von Hartwig Thöne , der immer einen Blick auf das Spielgeschehen hat und alle wichtigen Fakten präsentiert.