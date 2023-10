Im ZDF gibt es wieder etwas zum Lachen: Der „Fernsehfilm der Woche“ ist diese Woche eine Komödie. Am 2. Oktober 2023 strahlt der Sender den achten Teil der „Familie Bundschuh“-Reihe aus. In „Bundschuh vs. Bundschuh“ dreht sich alles um die Bürgermeisterwahl, bei dem sowohl Gundula als auch Gerald Bundschuh als Kandidat antreten.

Worum geht es genau? Wer spielt mit? Und wo wurde gedreht? Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehort – hier findet ihr alle Infos zum Film im Überblick.

„Familie Bundschuh – Bundschuh vs. Bundschuh“: Sendetermin und Sendezeit

Der achte Teil der Reihe wird am Montag, 2. Oktober 2023, zur Primetime im ZDF erstmals ausgestrahlt. Wiederholt wird der Film im Anschluss nicht.

Der Sendetermin samt Sendezeit im Überblick:

Montag, 02.10.2023, um 20:15 Uhr im ZDF

Gibt es „Familie Bundschuh – Bundschuh vs. Bundschuh“ in der Mediathek?

Für den Film „Familie Bundschuh – Bundschuh vs. Bundschuh“ gilt online first. Denn seit Montag, 25. September 2023, steht der Film euch in der ZDF-Mediathek zur Verfügung. Wer den Film zur Ausstrahlung also verpasst, hat die Möglichkeit, ihn später noch online zu sehen. Dort ist der Film ein Jahr lang als Stream verfügbar.

Worum geht es in „Familie Bundschuh – Bundschuh vs. Bundschuh“?

Gundula und Gerald Bundschuh kandidieren beide für das Bürgermeisteramt ihres neuen Wohnorts. Das sorgt für ordentlich Unruhe in der Familie. Während sich Schwiegermutter Susanne schon als First Lady betrachtet und Bruder Hadi sich zum Ghostwriter für Geralds Politreden berufen fühlt, entfaltet Schwägerin Rose ihr Potenzial als Laienpredigerin.

Je näher der Wahltag rückt, umso mehr streiten sich die Bundschuhs miteinander. Alles artet zu einem Zweikampf zwischen Gundula und Gerald aus. Die Familienmitglieder müssen sich entscheiden, auf wessen Seite sie stehen. Gundula denkt an die Zukunft des Dorfs und will das leer stehende Gebäude im Ort als Treffpunkt mit Kaffeestube, Lädchen und Poststelle etablieren. Mit nur einer Stimme mehr gewinnt sie die Wahl: Die Überraschung ist perfekt – und hat eine tiefe Ehekrise zur Folge.

Aber damit nicht genug: Gerald führt, ohne zu fragen, zwei Investorinnen für eine Schweinemastanlage im Ort herum. Eigentlich will er nur die Finanzen der Gemeinde aufbessern, doch spaltet er so das Dorf in zwei Lager. An einer hitzigen Gemeindeversammlung mündet die Auseinandersetzung in einem Debakel: Aktivisten überschütten Gundula mit Schweineblut. Von dem Vorfall verstört und tief verletzt plant die Bürgermeisterin, sich aus der Gemeindepolitik zurückzuziehen. Doch da entdecken Sohn Matz und dessen Freundin Paula, dass auch von außerhalb des Dorfs gegen Gundula intrigiert wird. Die gesamte Familie Bundschuh und alle Dorfbewohner müssen sich zusammentun, um den Frieden in dem kleinen Ort wiederherzustellen …

Ehe in der Krise: Gerald (Axel Milberg) und Gundula (Andrea Sawatzki) wahren in der Öffentlichkeit den schönen Schein, sind sich aber über die richtige Zukunftsstrategie für das Dorf völlig uneins.

© Foto: ZDF / Britta Krehl

Die Besetzung von „Bundschuh vs. Bundschuh“ im Überblick

Andrea Sawatzki spielt nicht nur die die Familienmutter Gundula Bundschuh, sie schrieb auch die Bücher, auf denen die Filmreihe basiert. Wer ist sonst noch im Cast von „Familie Bundschuh – Bundschuh vs. Bundschuh“?

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Andrea Sawatzki – Gundula Bundschuh

Axel Milberg – Gerald Bundschuh

Judy Winter – Susanne Bundschuh

Eva Löbau – Rose Schultze

Stephan Grossmann – Hadi Schultze

Levis Kachel – Matz

Emilia Packard – Paula

Kai Lentrodt – Golo

Paul Jumin Hoffmann – Ulrich Schmidt

Nina Vorbrodt – Caro Kübler

Martin Seifert – Wilhelm Bredow

Michael Krabbe – Jan Kübler

Mira Elisa Goeres – Jessica Kübler

Frank Streffing – Frank Winkelmann

Lars Pape – Ernst Krause

Wann und wo wurde „Familie Bundschuh – Bundschuh vs. Bundschuh“ gedreht?

Die Dreharbeiten fanden von Oktober bis November 2022 statt. Als Drehort diente Berlin. Wo genau in der Hauptstadt gedreht wurde, war vorab nicht bekannt.

Die Reihenfolge der „Familie Bundschuh“-Filme im Überblick

Aktuell gibt es acht Filme der beliebten Comedy-Reihe. „Bundschuh vs. Bundschuh“ ist der achte und neueste Teil der „Familie Bundschuh“-Film.

Alle Filme in ihrer Reihenfolge: