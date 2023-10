Im neuen Netflix-Thriller „Fair Play“ sind Emily und Luke nicht nur Kollegen beim selben Hedgefonds, sie sind auch ein Liebespaar. Als sich die beiden verloben, wollen sie ihre Beziehung endlich öffentlich machen. Doch eine unerwartete Beförderung kommt den beiden zuvor – und aus der harmonischen Beziehung wird ein gefährliches Machtspiel.

Wer die beiden bekannten Hauptdarsteller sind, wer sonst noch im Cast ist und worum es genau geht, erfahrt ihr hier.

Seit wann läuft „Fair Play“ auf Netflix?

Der 113-minütige Film „Fair Play“ ist am Freitag, 06.10.2023, auf Netflix erschienen. Zudem läuft er auch in ausgewählten Kinos.

Worum geht es im Erotik-Thriller?

Für ihre Karriere würden Emily und Luke alles tun, beispielsweise ihre Beziehung verheimlichen. Dabei ist erstmal alles ziemlich perfekt: Im Privaten schaffen die beiden die Balance zwischen Leidenschaft und Harmonie, auch wenn sie am gemeinsamen Arbeitsplatz für alle anderen einfach nur Kollegen sind. Niemals würde einer der beiden riskieren, dass etwas ihre Karriere gefährdet. Die Karriereleiter der Finanzwelt wollen sie so schnell es geht nach oben. Für Emily kommt das schneller als erwartet: Anstelle von Luke bekommt sie eine Beförderung. Doch ihr nächster Karriereschritt wird zum Wendepunkt in der Beziehung mit Luke. Denn der beginnt, sich durch das neue Machtverhältnis zu verändern.

An ihrem gemeinsamen Arbeitsplatz halten die beiden Finanzanalysten ihre Beziehung geheim.

Das ist der Trailer zu „Fair Play“

Im August veröffentlichte der Streamingdienst den ersten offiziellen Trailer zum Film, wenige Tage vor dem Start folgte ein zweiter. Einen ersten Einblick in „Fair Play“ bekommt ihr hier:

Lohnt es sich, „Fair Play“ anzusehen?

Nach der Premiere beim Sundance Festival bekam der Film „Fair Play“ begeisterte Kritiken. Darauf folgte ein Wettbieten unter den Streaminganbietern. Für 20 Millionen Dollar konnte sich Netflix schließlich die Vertriebsrechte sichern. Eine ziemlich hohe Summe für einen einzigen Film – und es scheint sich gelohnt zu haben. Der Thriller schoss direkt nach dem Start auf Platz 1 der Netflix-Charts und hält sich nach wie vor im oberen Bereich der Top 10.

Wer sind die Hauptdarsteller?

Emily wird gespielt von Phoebe Dynevor, die wir als Daphne aus der Netflix-Erfolgsserie „Bridgerton“ kennen. Alden Ehrenreich spielt ihren Filmpartner Luke. Zuletzt war der Schauspieler im Kinoblockbuster „Oppenheimer“ zu sehen.

Das ist die Besetzung von „Fair Play“

Neben den beiden bekannten Hauptdarstellern kennt man auch einige der anderen Schauspielerinnen und Schauspieler in „Fair Play“. So wird Emilys Mutter von Geraldine Somerville gespielt, die wir aus Filmen der „Harry Potter“-Reihe oder „The Gentlemen“ kennen. Die wichtigsten Darstellerinnen und Darsteller im Film „Fair Play“ findet ihr hier:

