Wer am 6. August ab 10:03 Uhr in der ARD einschaltet und sich auf „Immer wieder sonntags“ freut, der schaut in die Röhre. Statt der Schlagershow mit Stefan Mross zeigt das Erste Frauen-Fußball.

Fußball-WM statt Schlager

Die ARD überträgt an diesem Sonntag gleich zwei WM-Spiele. Ab 10:03 Uhr trifft die Niederlande im Achtelfinale auf Südafrika. Um 11:53 Uhr zeigt das Erste zudem die Partie zwischen Schweden und den USA.

„Immer wieder sonntags“ ab 13:30 Uhr