Am heutigen Mittwoch, den 31.05.2023, findet das Europa-League-Finale zwischen den dem FC Sevilla und AS Rom statt. Das diesjährige Endspiel findet in Budapest statt. Einen klaren Favoriten gibt es im Duell der beiden Teams nicht. Sevilla hat den Wettbewerb bereits sechsmal gewonnen und ist damit Rekordhalter. Rom gewann vorige Saison den Titel in der Conference League. Zudem könnte Roma-Trainer Mourinho sein sechstes Europapokal-Finale als Trainer gewinnen und damit einen Rekord aufstellen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Finale zwischen dem FC Sevilla und AS Rom und die Übertragung im Free-TV und Stream.

Europa-League-Finale 2023 – FC Sevilla vs. AS Rom: Uhrzeit, Übertragung

Das Europa-League-Finale 2023 zwischen dem FC Sevilla und dem AS Rom findet am Mittwoch, den 31.05.2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 21:00 Uhr in der Puskas-Arena in Budapest.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Teams : FC Sevilla, AS Rom

: FC Sevilla, AS Rom Wettbewerb : Europa-League-Finale 2022/23

: Europa-League-Finale 2022/23 Datum und Uhrzeit : 31.05.2023, 21:00 Uhr

: 31.05.2023, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Puskas-Arena, Budapest

: Puskas-Arena, Budapest Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

FC Sevilla oder AS Rom? Wer reckt heute Abend den Europa League-Pokal in den Nachthimmel von Budapest?

© Foto: Laurent Gillieron/dpa

Finale der Europa League live: Wer überträgt FC Sevilla gegen AS Rom im Free-TV?

Viele Fans fragen sich vor dieser Partie, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein wird. Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Das Endspiel der Europa League zwischen den dem FC Sevilla und AS Rom wird live im Free-TV übertragen. Der Sender RTL hat die exklusiven Rechte für das Europa-League-Finale 2023. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr.

Gibt es einen kostenlosen Stream für das Europa League-Finale?

Für das Europa League Finale gibt es keinen kostenlosen Livestream. Allerdings kann das Spiel zwischen dem FC Sevilla und dem AS Rom über RTL+ kostenpflichtig mit einem Abonnement gestreamt werden.

Alle Informationen zur Übertragung am 31.05.2023 um 21:00 Uhr im Überblick:

Free-TV : RTL

: RTL Pay-TV : -

: - Livestream: RTL+

Europa League auf RTL+: Die Kosten im Überblick

Wie hoch sind die Kosten für ein Abonnement bei RTL+? Diese Frage stellt sich für Fußballfans, die die Europa League in dieser Saison live im Internet verfolgen möchten.

Insgesamt gibt es bei RTL+ drei verschiedene Abo-Varianten mit unterschiedlichen Kosten: