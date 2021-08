Die Bundesliga-Teams Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen blicken am Freitag, den 27.08.2021, gespannt nach Istanbul. Dort findet die Europa League Auslosung für die Gruppenphase 2021 statt. Losglück oder Todesgruppe – Auf welche Gegner treffen die beiden deutschen Vereine?

Europa League 2021/22 – Auslosung der Gruppenphase: Termine, Datum und Uhrzeit

Die Gruppenphase der Champions League 2021/22 wird an diesem Freitag, den 27.08.2021, ab 13:00 Uhr, in der Türkei in Istanbul ausgelost. Aus der Fußball-Bundesliga haben sich Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen als Fünfter respektive Sechster der vergangenen Bundesliga-Saison qualifiziert.

Gruppenphase wird vom 16. September bis 9. Dezember ausgetragen. Die K.-o.-Phase startet am 17. Februar 2022. Das Europa-League-Finale steigt am 18. Mai 2022 in Sevilla. Der Sieger qualifiziert sich auch weiterhin für die Champions-League-Gruppenphase der darauffolgenden Saison.





Die Spieltage der Europa League Gruppenphase 2021/22 in der Übersicht

Spieltag 1: 16. September

Spieltag 2: 30. September

Spieltag 3: 21. Oktober

Spieltag 4: 4. November

Spieltag 5: 25. November

Spieltag 6: 9. Dezember

Europa League Auslosung live: Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream

Die Spiele der Europa-League-Saison 2020/21 sind bei Streaming-Anbieter „TV Now“ zu sehen. Die RTL-Gruppe hat die Übertragungsrechte für die UEFA Europa League und UEFA Conference League erworben und zeigt pro Spieltag der beiden Wettbewerbe acht Highlight-Spiele und alle deutschen Teilnehmer via Einzelstream und als Konferenz. Das Top-Spiel mit deutscher Beteiligung läuft auch im Free-TV bei RTL oder Nitro. Welche Spiele das jeweils sein werden, entscheidet sich erst nach der Auslosung der Gruppenphase.

Fans von Eintracht Frankfurt schwenken auf der Tribüne ihre Fahnen. Sie hoffen auf gute Gegner in der Gruppenphase der Europa League für ihr Team.

© Foto: Arne Dedert/DPA

Europa League: Der Modus in der Saison 2021/22

In der Saison 2021/22 spielen nur noch 32 statt bisher 48 Teams in der Gruppenphase. Die Staffelstärke beträgt aber weiterhin vier Teams, sodass der Wettbewerb acht Gruppen umfasst und damit sechs Spieltage anstehen. Der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für das Achtelfinale, der jeweils Gruppenzweite muss im Sechzehntelfinale ran. Dabei werden diese acht Teams gegen die acht Gruppendritten der Champions League gelost und ermitteln die verbleibenden Teilnehmer des Achtelfinals.

Die Gruppendritten der Europa-League-Gruppenphase wiederum qualifizieren sich für das Sechzehntelfinale der neu geschaffenen Conference League und treffen auf die Zweiten der Gruppenphase dort.

Europa League 2021: Diese Teams sind bisher qualifiziert

Leicester City

West Ham United (beide England)

Real Sociedad San Sebastian

Real Betis Sevilla (beide Spanien)

SSC Neapel

Lazio Rom (beide Italien)

Eintracht Frankfurt

Bayer Leverkusen (beide Deutschland)

Olympique Lyon

Olympique Marseille

AS Monaco (alle drei Frankreich)

Sporting Braga (Portugal)

PSV Eindhoven (Niederlande)

Lokomotive Moskau

Spartak Moskau (beide Russland)

Genk (Belgien)

Midtjylland

Brøndby Kopenhagen (beide Belgien)

Sparta Prag (Tschechien)

Dinamo Zagreb (Kroatien)

Ludogorets (Bulgarien)

Ferencváros Budapest (Ungarn)

Auslosung der Europa League: Das sind die Lostöpfe

Pro Land kann nur eine Mannschaft in einer Gruppe sein. Die genaue Zuteilung der Lostöpfe steht erst fest, wenn alle 32 Teilnehmer ermittelt sind. Fix ist aber, dass Bayer Leverkusen in Lostopf 1, und Eintracht Frankfurt in Lostopf 1 oder 2 sind.

Die unten stehende Liste ist nicht vollständig, sondern benennt nur den aktuellen Stand vor den entscheidenden Playoff-Rückspielen am Donnerstagabend

Lostopf 1

SSC Neapel

Olympique Lyon

Bayer Leverkusen

Lazio Rom

Dinamo Zagreb

AS Monaco

Lostopf 1 oder 2

Eintracht Frankfurt

Sporting Braga

Lostopf 2

Leicester City

Lokomotive Moskau

KRC Genk

Lostopf 2 oder 3

Olympique Marseille

PSV Eindhoven

Ludogorez Rasgrad

Lostopf 3

Real Sociadad San Sebastian

Betis Sevilla

Spartak Moskau

Lostopf 3 oder 4

Sparta Prag

FC Midtjylland

Lostopf 4

Ferencvaros Budapest

Brondby Kopenhagen

Mögliche Gegner von Eintracht Frankfurt

Für Eintracht Frankfurt mit einem Koeffizienten von 33,000 sind in der Gruppenphase nicht möglich: Deutschland und Liechtenstein – eine Meisterschaft wird im Fürstentum nicht ausgespielt, der Pokalsieger qualifiziert sich für die Conference League. Mögliche namhafte Kontrahenten, die sich über die Qualifikationsrunden der Champions League oder Europa League qualifizieren können, sind etwa AS Monaco, PSV Eindhoven, Celtic Glasgow, Glasgow Rangers, Galatasaray und Fenerbahce Istanbul.