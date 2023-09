Am Sonntag, den 17. September 2023, empfängt Energie Cottbus in der Regionalliga Nordost den FSV Zwickau. Der Absteiger aus Zwickau hat nach sechs Spieltagen sieben Punkte auf dem Konto. Zuletzt gab es knappen Sieg gegen die zweite Mannschaft von Hansa Rostock. Der heutige Gegner Energie Cottbus wird mit großem Selbstbewusstsein in diese Partie gehen. Das Team von Claus-Dieter Wollitz ist seit fünf Spielen ungeschlagen und feierte am vergangenen Spieltag einen deutlichen Sieg gegen den Berliner AK. In 12 Duellen zwischen diesen Mannschaften gewannen die Cottbuser lediglich zwei Spiele. Siebenmal ging der FSV Zwickau als Sieger vom Platz und zweimal endete die Partie unentschieden.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Energie Cottbus gegen den FSV Zwickau und die Übertragung im TV und Stream.

Energie Cottbus vs. FSV Zwickau – Regionalliga heute: Uhrzeit, Übertragung

Am Sonntag, den 17.09.2023, trifft Energie Cottbus auf den FSV Zwickau. Anpfiff der Partie ist um 16:00 Uhr im Stadion der Freundschaft in Cottbus. Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Energie Cottbus, FSV Zwickau

: Energie Cottbus, FSV Zwickau Wettbewerb : 7. Spieltag, Regionalliga Nordost

: 7. Spieltag, Regionalliga Nordost Datum und Anpfiff : Sonntag, 17.09.2023, 16:00 Uhr

: Sonntag, 17.09.2023, 16:00 Uhr Spielort : Stadion der Freundschaft, Cottbus

: Stadion der Freundschaft, Cottbus Schiedsrichter: Philipp Vierock (Biesdorf)

Wer überträgt Energie Cottbus gegen FSV Zwickau im Free-TV?

Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Das Spiel zwischen Energie Cottbus und dem FSV Zwickau wird live TV übertragen. Der Mitteldeutsche Rundfunk MDR überträgt die Partie live im frei empfangbaren Fernsehen. Übertragungsbeginn ist mit dem Anstoß um 16:00 Uhr.

Wer zeigt Energie Cottbus gegen FSV Zwickau kostenlos im Stream?

Auch hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Für die Partie Energie Cottbus gegen den FSV Zwickau wird es einen kostenlosen Livestream geben. Der Mitteldeutsche Rundfunk bietet parallel zur Übertragung im Free-TV einen kostenlosen Livestream an. Übertragungsbeginn ist auch hier um 16:00 Uhr.

Free-TV : MDR

: MDR Pay-TV : -

: - Livestream: mdr.de

