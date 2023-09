Am Samstag, den 30. September 2023, empfängt Energie Cottbus in der Regionalliga Nordost den ZFC Meuselwitz. Der Gastgeber aus Cottbus möchte im heutigen Heimspiel den fünften Sieg in Folge feiern. Zuletzt gab es für das Team von Claus-Dieter Wollitz einen Sieg in Altglienicke. Der heutige Gast aus Meuselwitz hat ebenfalls eine Serie vorzuweisen, an den vergangenen Spieltagen gab es jeweils Siege für den ZFC Meuselwitz. Bislang trafen diese beiden Mannschaften 11-mal in der Regionalliga Nordost aufeinander. Siebenmal gingen die Cottbuser als Sieger vom Platz, zweimal endete die Partie mit einem Remis und zweimal gelang dem ZFC Meuselwitz ein Sieg.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Energie Cottbus gegen ZFC Meuselwitz und die Übertragung im TV und Stream.

Energie Cottbus vs. ZFC Meuselwitz – Regionalliga heute: Uhrzeit, Übertragung

Am Samstag, den 30.09.2023, trifft Energie Cottbus auf den ZFC Meuselwitz. Anpfiff der Partie ist um 13:00 Uhr im Stadion der Freundschaft in Cottbus. Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Energie Cottbus, ZFC Meuselwitz

: Energie Cottbus, ZFC Meuselwitz Wettbewerb : 9. Spieltag, Regionalliga Nordost

: 9. Spieltag, Regionalliga Nordost Datum und Anpfiff : Samstag, 30.09.2023, 13:00 Uhr

: Samstag, 30.09.2023, 13:00 Uhr Spielort: Stadion der Freundschaft, Cottbus

Wer überträgt Energie Cottbus gegen Meuselwitz im TV?

Hier gibt es keine erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Das Spiel zwischen Energie Cottbus und dem ZFC Meuselwitz wird nicht live TV übertragen.

Läuft Energie Cottbus gegen ZFC Meuselwitz im Stream?

Auch hier gibt es keine erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Für die Partie Energie Cottbus gegen den ZFC Meuselwitz gibt es keinen Livestream.

Free-TV : -

: - Pay-TV : -

: - Livestream: -

Cottbus gegen Meuselwitz: Liveticker zum Spiel