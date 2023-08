Am Samstag, den 5. August 2023, empfängt Energie Cottbus in der Regionalliga Nordost Rot-Weiß Erfurt. Bereits am 2. Spieltag treffen diese beiden Mannschaften im Derby-Duell aufeinander. Während Erfurt sein erstes Spiel gewinnen konnte, musste Energie Cottbus einen Fehlstart mit einer Niederlage hinnehmen. Das Team unter Trainer Claus-Dieter Wollitz ist hoch motiviert und strebt im ersten Heimspiel den ersten Saisonsieg an. Die Verantwortlichen von Energie Cottbus rechnen bei dieser Partie mit einer Zuschauerzahl von 10.000.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Energie Cottbus gegen Rot-Weiß Erfurt und die Übertragung im TV und Stream.

Energie Cottbus vs. Rot-Weiß Erfurt – Regionalliga heute: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Am Samstag, den 05.08.2023, trifft Energie Cottbus auf Rot-Weiß Erfurt. Anpfiff der Partie ist um 14:05 Uhr im Stadion der Freundschaft in Cottbus. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Energie Cottbus, Rot-Weiß Erfurt

: Energie Cottbus, Rot-Weiß Erfurt Wettbewerb : 2. Spieltag, Regionalliga Nordost

: 2. Spieltag, Regionalliga Nordost Datum und Anpfiff : Samstag, 05.08.2023, 14:05 Uhr

: Samstag, 05.08.2023, 14:05 Uhr Spielort : Stadion der Freundschaft, Cottbus

: Stadion der Freundschaft, Cottbus Schiedsrichter: Florian Markhoff (Kritzmow)

Regionalliga Nordost: Gibt es eine Übertragung der Partie Cottbus gegen Erfurt im Free-TV?

Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Das Spiel zwischen Energie Cottbus und Rot-Weiß Erfurt wird live im Free-TV übertragen. Der Sender MDR überträgt das Spiel live und in voller Länge. Übertragungsbeginn ist um 14 Uhr.

Energie Cottbus gegen Rot-Weiß Erfurt: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Auch hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans! Das Spiel Cottbus gegen Erfurt überträgt der MDR parallel zur Übertragung im Free-TV auch im kostenlosen Livestream.