Am Sonntag, den 20. August 2023, empfängt Energie Cottbus in der Regionalliga Nordost den Chemnitzer FC. Unter der Woche konnten die Cottbuser den ersten Saisonsieg feiern, das Team von Claus-Dieter Wollitz gewann gegen die zweite Mannschaft von Hansa Rostock. Diesen Aufschwung möchte das Team im Heimspiel gegen Chemnitz mitnehmen und den ersten Heimsieg feiern. Der Gast aus Chemnitz kassierte in den ersten drei Ligapartien zwei Niederlagen und ein Remis.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Energie Cottbus gegen den Chemnitzer FC und die Übertragung im TV und Stream.

Energie Cottbus vs. Chemnitzer FC – Regionalliga heute: Uhrzeit, Übertragung

Am Sonntag, den 20.08.2023, trifft Energie Cottbus auf den Chemnitzer FC. Anpfiff der Partie ist um 13:00 Uhr im Stadion der Freundschaft in Cottbus. Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Energie Cottbus, Chemnitzer FC

: Energie Cottbus, Chemnitzer FC Wettbewerb : 4. Spieltag, Regionalliga Nordost

: 4. Spieltag, Regionalliga Nordost Datum und Anpfiff : Sonntag, 20.08.2023, 13:00 Uhr

: Sonntag, 20.08.2023, 13:00 Uhr Spielort : Stadion der Freundschaft, Cottbus

: Stadion der Freundschaft, Cottbus Schiedsrichter: Sirko Müke (Schönebeck)

Wer überträgt Energie Cottbus gegen Chemnitz im TV?

Hier gibt es keine erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Das Spiel zwischen Energie Cottbus und dem Chemnitzer FC wird nicht live TV übertragen.

Energie Cottbus gegen Chemnitzer FC im kostenlosen Stream?

Auch hier gibt es keine erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Für die Partie Energie Cottbus gegen den Chemnitzer FC gibt es keinen Livestream.

Free-TV : -

: - Pay-TV : -

: - Livestream: -

Energie Cottbus gegen Chemnitzer FC: Liveticker zum Spiel