Die deutsche U17-Nationalmannschaft steht bei der Fußball-Europameisterschaft in Ungarn im Finale. Zum ersten Mal seit 2009 kann sich eine U17-Auswahl des DFB den EM-Titel holen. Dafür muss das Team von Bundestrainer Christian Wück am heutigen Freitag, den 2. Juni, jedoch Frankreich besiegen. Mut macht, dass dies der DFB-Auswahl in der Gruppenphase jüngst gelangt, als man Frankreich mit 3:1 bezwang. Heute könnten die DFB-Kicker mit einem weiteren Sieg Geschichte schreiben.

Alle Informationen zum Finale der U17-Europameisterschaft zwischen Deutschland und Frankreich bekommt ihr hier.

U17 EM-Finale – Deutschland gegen Frankreich: Datum, Uhrzeit und Übertragung

Das U17 EM-Finale zwischen Deutschland und Frankreich findet am heutigen Freitag, den 02.06.2023 statt. Angepfiffen wird die Partie um 20:00 Uhr im Budapester Hidegkuti Nandor Stadion. Alle Fans, die nicht live vor Ort im Stadion sein können, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Teams : U17 Deutschland, U17 Frankreich

: U17 Deutschland, U17 Frankreich Wettbewerb : U17 EM-Finale 2023

: U17 EM-Finale 2023 Datum und Uhrzeit : Freitag, 2.6.2023, 20:00 Uhr

: Freitag, 2.6.2023, 20:00 Uhr Spielort: Hidegkuti Nandor Stadion

Holt sich die U17 von Bundestrainer Christian Wück heute den EM-Titel?

Übertragung: Wer zeigt das U17 EM-Finale live im Free-TV?

Das mit Spannung erwartete Finale läuft leider nicht im deutschen Fernsehen. Dennoch gibt es für die Fans der DFB-Elf gute Nachrichten. Das Finale zwischen Deutschland und Frankreich kann im Livestream und in voller Länge vom europäischen Fußballverband UEFA übertragen - und zwar bei UEFA.tv. Dort könnt Ihr das Spiel kostenlos verfolgen.

Alle Informationen zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay-TV : -

: - Livestream: Uefa.tv (kostenlos)

Alle bisherigen Turnierspiele des DFB-Teams bei der U17 EM