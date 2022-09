Am heutigen Samstag, 10.09.2022, ist der TSV 1860 München zu Gast bei der SV Elversberg. Es ist das Duell zwischen dem aktuellen Tabellenführer und dem Zweitplatzierten in der Tabelle der 3. Liga. Der TSV 1860 München ist noch ohne Saisonniederlage und besiegte den MSV Duisburg am letzten Spieltag mit 4.1. Der Aufsteiger aus Elversberg hat bereits fünf Siege auf dem Konto spielte unentschieden in Meppen.

Wo wird das Spiel zwischen Elversberg und 1860 München live im TV übertragen?

übertragen? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

SV Elversberg vs. TSV 1860 München – 3. Liga heute: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Am Samstag, den 10.09.2022, trifft die SV Elversberg auf den TSV 1860 München. Anpfiff der Partie ist um 14:00 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde in Elversberg. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : SV Elversberg, TSV 1860 München

: SV Elversberg, TSV 1860 München Wettbewerb : 3. Liga 2022/23, 8. Spieltag

: 3. Liga 2022/23, 8. Spieltag Datum und Anpfiff : Samstag, 10.09.2022, 14.00 Uhr

: Samstag, 10.09.2022, 14.00 Uhr Spielort : Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, Elversberg

: Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, Elversberg Schiedsrichter: Arne Aarnink (Nordhorn)

Der TSV 1860 München ist aktueller Tabellenführer in der 3. Liga.

© Foto: Matthias Balk/dpa

3. Liga live: Wer überträgt das Spiel zwischen Elversberg und 1860 München im TV?

Das Spiel zwischen dem SV Elversberg und 1860 München wird nicht live im Free-TV übertragen. Die Plattform MagentaSport hat die exklusiven Rechte für die Übertragung der 3. Liga. Dort können die Fans das Spiel live und in voller Länge verfolgen. Die Übertragung startet ab 13.45 Uhr. Die Plattform ist kostenpflichtig.

SV Elversberg gegen TSV 1860 München: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Hier gibt es leider keine erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Für diese Partie wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Auf der Plattform MagentaSport kann das Spiel allerdings im kostenpflichtigen Live-Stream verfolgt werden. Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : –

: – Pay-TV : MagentaSport

: MagentaSport Live-Stream: MagentaSport

Elversberg vs. 1860 München: Kosten für Magenta Sport

MagentaSport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.