Wird Team ViscaBarca den Titel verteidigen? Kann Team Eligella ohne Kapitän den Pokal zurückgewinnen? Oder wird eine der anderen Mannschaften den diesjährigen Sieg einfahren? Elias Nerlich aka Eligella (1,5 Mio. Abonnent*innen auf Twitch) versammelt die deutschen Streaming- und YouTube-Größen in der Mercedes-Benz Arena in Berlin zum "Real Life Eligella Cup III".

Eligella Cup 2023: Termin und Übertragung im TV und Stream

Der diesjährige Eligella Cup wird exklusiv und kostenlos am 9. September 2023 ab 15:00 Uhr im Livestream auf Joyn zu sehen sein. Aufgrund einer Knieverletzung steht Eligella erstmalig nicht selbst auf dem Platz.

Ausgerichtet wird das Live-Event in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Produziert wird das Format in Zusammenarbeit mit der RABONA GmbH.

Teilnehmer: Das sind die Teams beim Eligella Cup

Mitten in Berlin-Friedrichshain liefern sich acht Teams mit insgesamt 56 Creatorn ein packendes Fußball-Turnier. Auch wenn Teamkapitän Eligella verletzungsbedingt ausfällt, wird er seine Mannschaft von der Seitenlinie unterstützen. Die sieben weiteren Kapitäne, die ihre Teams zum Sieg führen wollen, sind:

Alieu (101.000 Follower*innen auf Instagram)

Amar (1,6 Mio. Abonnent*innen auf Twitch)

GamerBrother (1,06 Mio. Abonnent*innen auf YouTube)

SidneyEweka (1 Mio. Follower*innen auf Instagram), Trymacs (3,4 Mio. Abonnent*innen auf Twitch)

unsympathischTV (2,78 Mio. Abonnent*innen auf YouTube)

ViscaBarca (1,78 Mio. Abonnent*innen auf YouTube)

Eligella Cup: Das sind die Moderatoren

Moderiert wird der dritte "Real Life Eligella Cup" vom Allroundtalent Marc Eggers (557.000 Abonnent*innen auf YouTube), dem Fußballspieler und Content Creator Niklas-Wilson "Willy" Sommer (734.000 Abonnent*innen auf Twitch) und Sportreporter Robert "Robby" Hunke.