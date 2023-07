Am Dienstag, den 18. Juli 2023, trifft Eintracht Frankfurt in einem Vorbereitungsspiel auf den TSV Steinbach Haiger. Für den Bundesligisten aus Frankfurt ist es das zweite Testspiel in der Sommervorbereitung. Im ersten Vorbereitungsspiel gab es für das Team von Dino Toppmöller einen deutlichen 15:1 Sieg. Die Partie gegen den Regionalligisten TSV Steinbach Haiger findet im Rahmen der „Eintracht in der Region“-Tour statt.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um die Partie TSV Steinbach Haiger gegen Eintracht Frankfurt und die Übertragung im TV und Livestream.

TSV Steinbach Haiger gegen Frankfurt – Testspiel: Uhrzeit und Anpfiff

Das Testspiel zwischen dem TSV Steinbach Haiger und Eintracht Frankfurt findet am Dienstag, 18. Juli 2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 18:30 Uhr im SIBRE-Sportzentrum Haarwasen Haiger in Haiger.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : TSV Steinbach Haiger, Eintracht Frankfurt

: TSV Steinbach Haiger, Eintracht Frankfurt Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Uhrzeit : Dienstag, 18.07.2023 um 18:30 Uhr

: Dienstag, 18.07.2023 um 18:30 Uhr Spielort: SIBRE-Sportzentrum Haarwasen Haiger, Haiger

Eintracht Frankfurt heute: Übertragung des Testspiels im TV und Livestream

Das Testspiel zwischen dem TSV Steinbach Haiger und Eintracht Frankfurt wird im TV gezeigt. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie ab 18:25 Uhr live und in voller Länge auf Sky Sport News, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga. Auch einen kostenlosen Livestream von Sky wird es geben.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay - TV : Sky Sport News, Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga

- : Sky Sport News, Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga Livestream: SkyGo, WOW

Eintracht Frankfurt: Testspielsieg gegen Braunfels mit Skhiri-Tor

Eintracht Frankfurt, der Fußball-Bundesligist, gewann souverän den ersten Test der Vorbereitung mit zahlreichen Spielern, die sowohl auf als auch neben dem Platz ihr Debüt gaben. Am Samstag besiegte die SGE den benachbarten Gruppenligisten FSV Braunfels mit einem deutlichen 15:1-Sieg. Trainer Dino Toppmöller gab sein Debüt an der Seitenlinie, während die Neuzugänge Ellyes Skhiri, Robin Koch und Hugo Larsson jeweils eine Halbzeit spielten. Der tunesische Spieler Skhiri, dessen Vertrag beim Konkurrenten 1. FC Köln ausgelaufen war, trug sich direkt in die lange Liste der Torschützen ein. Die weiteren Tore für Frankfurt erzielten Paxten Aaronson mit einem Viererpack, Igor Matanovic, Jens Petter Hauge, Ragnar Ache, Eric Dina Ebimbe, Timothy Chandler und Christopher Lenz.

