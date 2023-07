Am Samstag, den 22. Juli 2023, testet Eintracht Frankfurt gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Für den Bundesligisten aus Frankfurt ist es das letzte Testspiel vor dem Trainingslager. Das Team von Dino Toppmöller reist am 23. Juli für sechs Tage ins Trainingslager nach Windischgarten in Österreich. Am vergangenen Dienstag gab es für Eintracht Frankfurt die erste Niederlage in der Sommervorbereitung.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Eintracht Frankfurt gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und die Übertragung im TV und Livestream.

Fulda-Lehnerz gegen Frankfurt – Testspiel: Uhrzeit, Anpfiff und Übertragung

Das Testspiel zwischen der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und Eintracht Frankfurt findet am Samstag, 22. Juli 2023, statt. Anpfiff im Stadion der Stadt Fulda in Fulda ist um 15:30 Uhr.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, Eintracht Frankfurt

: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, Eintracht Frankfurt Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Uhrzeit : Samstag, 22. Juli 2023, 15:30 Uhr

: Samstag, 22. Juli 2023, 15:30 Uhr Spielort: Stadion der Stadt Fulda, Fulda

Eintracht Frankfurt heute: Übertragung des Testspiels im TV und Livestream

Das Testspiel zwischen der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und Eintracht Frankfurt wird im TV gezeigt. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie ab 15:25 Uhr live und in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga. Auch einen Livestream von Sky wird es zu dieser Partie geben. Diese zwei Optionen sind allerdings kostenpflichtig. Zusätzlich wird es auf hessenschau.de einen kostenlosen Livestream für dieses Testspiel geben. Auch wird das Spiel auf dem hauseigenen Sender EintrachtTV übertragen.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay - TV : Sky Sport Bundesliga

- : Sky Sport Bundesliga Livestream: SkyGo, WOW, hessenschau.de, EintrachtTV

Eintracht Frankfurt: Niederlage gegen TSV Steinbach Haiger

Überraschend hat Eintracht Frankfurt sein zweites Testspiel zur Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga verloren. Die Mannschaft unter der Leitung des neuen Trainers Dino Toppmöller unterlag am Dienstag dem Regionalligisten TSV Steinbach Haiger mit 1:2. Vor einer Rekordkulisse von 4.990 Zuschauern im Steinbacher Stadion brachte Serkan Firat (33.) die Gastgeber in Führung. Nie zuvor waren so viele Fans bei einem Spiel in Steinbach anwesend. Frankfurt glich kurz darauf durch Igor Matanovic, der als Leihrückkehrer von Zweitligist FC St. Pauli zum Einsatz kam, aus (36.). Doch letztendlich sicherte Gianluca Korta (73.) dem Viertligisten den Sieg.

