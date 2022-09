Am 5. Spieltag der Bundesliga ist RB Leipzig zu Gast bei Eintracht Frankfurt. Die Gäste aus Leipzig gewannen am vergangenen Wochenende ihr Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Eintracht Frankfurt setzte sich gegen den Aufsteiger aus Bremen mit 4:3 durch.

Wo läuft das Spiel der 1. Bundesliga l ive im TV ?

? Wird es einen kostenlosen Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Am Samstag, den 03.09.2022, trifft Eintracht Frankfurt auf RB Leipzig. Anpfiff der Partie ist um 18:30 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt. Das Stadion wird ausverkauft sein. Der Deutsche Bank Park bietet Platz für 51.500 Zuschauer. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Eintracht Frankfurt, RB Leipzig

: Eintracht Frankfurt, RB Leipzig Wettbewerb : 5. Spieltag, 1. Bundesliga

: 5. Spieltag, 1. Bundesliga Datum und Anpfiff : Samstag, 03.09.2022, 18:30 Uhr

: Samstag, 03.09.2022, 18:30 Uhr Spielort : Deutsche Bank Park, Frankfurt

: Deutsche Bank Park, Frankfurt Zuschauer: 51.500

Am Dienstagabend zog RB Leipzig in die zweite Runde des DFB-Pokals ein.

© Foto: Jan Woitas/dpa

Wo läuft Frankfurt gegen Leipzig live im TV?

Das Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender „Sky“ hat die Übertragungsrechte für die 1. Bundesliga am Samstag. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen.

Frankfurt vs. Leipzig: Wird es einen kostenlosen Stream geben?

Für diese Partie wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Auch hier besitzt der Pay-TV-Sender „Sky“ die Übertragungsrechte. Auf den Plattformen „SkyGo“ und „WOW“ wird das Spiel gestreamt. Diese Plattformen sind kostenpflichtig.

