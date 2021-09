Eintracht Frankfurt trifft am heutigen Samstag, den 25.09.2021, in der 1. Fußball-Bundesliga auf den 1. FC Köln. Die Frankfurter laufen ihren Erwartungen deutlich hinterher. Unter Neu-Trainer Oliver Glasner ist die Eintracht überhaupt noch nicht aus den Startlöchern gekommen. Keinen einzigen Sieg konnten sie in der bisherigen Bundesligasaison verbuchen. Am letzten Spieltag konnten sie einen glücklichen Punkt aus Wolfsburg mitnehmen. Der 1. FC Köln hat sich Stück für Stück im oberen Tabellenmittelfeld festgesetzt und möchte sogar die internationalen Plätze in Angriff nehmen. Zwar ist die Saison noch jung, doch genau jetzt ist es wichtig, Punkte zu sammeln.

Frankfurt gegen Köln: Uhrzeit, Anstoß, Spielort, Zuschauer

Das Spiel zwischen der Eintracht und dem „Effzeh“ findet am Samstag, 25.09.2021, um 15:30 Uhr statt. Im Deutsche-Bank-Park werden 25.000 Zuschauer erwartet.

Alle Infos der Samstagspartie am 25.09.2021 um 15:30 Uhr hier im Überblick:

Eintrach Frankfurt vs. FC Köln live im TV und Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Frankfurt und Köln wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. DAZN wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Eintracht vs. 1. FC Köln am 25.09.2021 um 15:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: Sky Sport 1

Sky Sport 1 Livestream: SkyTicket, SkyGo

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die weiteren Spiele am 6. Spieltag

Am Wochenende stehen acht weitere Partien der 1. Fußball-Bundesliga auf dem Spielplan.

Alle Bundesliga-Spiele am 6. Spieltag im Überblick:

Freitag, 24. September 2021

SpVgg Greuther Fürth - FC Bayern München (20:30 Uhr)

Samstag, 25. September 2021

RB Leipzig - Hertha BSC (15:30 Uhr)

Bayer Leverkusen - FSV Mainz 05 (15:30 Uhr)

1. FC Union Berlin - Arminia Bielefeld (15:30 Uhr)

TSG 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg (15:30 Uhr)

Bor. Mönchengladbach - Borussia Dortmund (18:30 Uhr)

Sonntag, 26. September 2021