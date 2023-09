Eintracht Frankfurt empfängt am heutigen Donnerstag in der UEFA Europa Conference League den schottischen Club FC Aberdeen. Die „Adler“ aus Frankfurt hoffen bei ihrer Premiere in der Conference League auf eine ähnlich erfolgreiche Europa-Reise wie beim Die „Adler“ aus Frankfurt hoffen bei ihrer Premiere in der Conference League auf eine ähnlich erfolgreiche Europa-Reise wie beim Triumph in der Europa League in der Saison 2021/22 . „Es ist ein neuer Wettbewerb für uns, den wir sehr ernst nehmen. Wir haben den Anspruch, so erfolgreich wie möglich zu sein. Du spielst die Wettbewerbe, um weit zu kommen und im besten Fall zu gewinnen“, sagte Nationaltorwart Kevin Trapp am Mittwoch.

Hier bekommt ihr alle Informationen zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen den FC Aberdeen und der Übertragung im TV und Stream.

Frankfurt gegen Aberdeen – Conference League: Schiedsrichter, Anpfiff, Übertragung

Das Spiel am 1. Spieltag der Europa Conference League zwischen findet am Donnerstag, den 21.09.2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 18:45 Uhr im Deutsche-Bank-Park (Frankfurt). Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Teams : Eintracht Frankfurt, FC Aberdeen

: Eintracht Frankfurt, FC Aberdeen Wettbewerb : UEFA Europa Conference League 2023/24, 1. Spieltag

: UEFA Europa Conference League 2023/24, 1. Spieltag Datum und Uhrzeit : 21.09.2023, 18:45 Uhr

: 21.09.2023, 18:45 Uhr Stadion/Spielort : Deutsche Bank Park, Frankfurt

: Deutsche Bank Park, Frankfurt Schiedsrichter: Theouli, Chrysovalantis (Zypern)

Welcher Sender zeigt Eintracht Frankfurt - Aberdeen heute im TV?

Fußball-Fans fragen sich hinsichtlich des Spiels von Eintracht Frankfurt heute in der Europa Conference League, ob es eine Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt. Doch die schlechte Nachricht lautet: Das Spiel der Eintracht wird heute nicht live im Free-TV übertragen. RTL besitzt die zwar exklusiven Übertragungsrechte der Europa League 2023/2024 und überträgt an jedem Spieltag entweder auf RTL oder NITRO eine Highlight-Partie mit deutscher Beteiligung im Free-TV. Allerdings wird das Spiel zwischen Frankfurt und Aberdeen heute ausschließlich im kostenpflichtigen Stream auf RTL+ übertragen.

Wer zeigt Frankfurt gegen Aberdeen im Stream?

Für die Partie der Frankfurter heute in der Europa Conference League gegen Aberdeen wird es keinen kostenlosen Livestream geben. RTL zeigt das Conference-League-Spiel heute bei RTL+. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Alle Informationen zur Übertragung Eintracht Frankfurt gegen Aberdeen am 21.09.2023 um 18:45 Uhr:

Free-TV : -

: - Pay-TV : -

: - Livestream: RTL+

Kosten: Europa League und Conference League auf RTL+

Wie hoch sind die Kosten für ein Abonnement bei RTL+? Diese Frage stellt sich für Fußballfans, die die Europa League in dieser Saison live im Internet verfolgen möchten.

Insgesamt gibt es bei RTL+ drei verschiene Abo-Varianten mit unterschiedlichen Kosten:

Free : Kostenlos (Verpasste TV-Sendungen / keine Live-Streams von Fußballspielen)

: Kostenlos (Verpasste TV-Sendungen / keine Live-Streams von Fußballspielen) Premium : 4,99 Euro/Monat (erste 30 Tage kostenlos, monatlich kündbar)

: 4,99 Euro/Monat (erste 30 Tage kostenlos, monatlich kündbar) Max: 9,99 Euro/Monat (Alle RTL+ Inahlte, Musik-Streaming, Ohne Werbung, Download-Funktion, 2 parallele Streams, ab 7. Monat 12,99 Euro/Monat, monatlich kündbar)

Alle weiteren Informationen zu den Abo-Varianten findet ihr auf der Homepage von RTL+.

RTL sichert sich langfristig Übertragungsrechte an Europa League

Auch in Zukunft wird die UEFA Europa League auf RTL und RTL+ zu sehen sein. Der Sender hat sich die vollumfänglichen Übertragungsrechte an den europäischen Fußball-Vereinswettbewerben Uefa Europa League und Uefa Europa Conference League für weitere drei Jahre bis 2027 gesichert. Neben den Free-TV-Sendern RTL und Nitro übertragen damit auch der Streamingdienst RTL+ jeden Spieltag. Zusätzlich werde RTL+ immer donnerstags die Top-Partien aus beiden Wettbewerben live in Einzelspielen und als Konferenz senden.